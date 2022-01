Valentijnsdag wordt een dure grap: de bloemen zijn door hoge gasprijs straks niet te betalen

Maakt het uit welke eindcij­fers je kiest bij de Staatslote­rij-einde­jaarstrek­king?

Nog even en we leven in 2022, maar uiteraard is er één minuut voor de start van het nieuwe jaar nog de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij. Daar hoopt iedereen natuurlijk een financiële klapper te maken. Bij deze loterij mag je zelf de laatste twee cijfers van je lot kiezen, maar welke getallen kun je het beste kiezen? En hoe groot is de kans dat je het winnende lot koopt?

30 december