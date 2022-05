Vakantiegeld bijgeschreven? Zo ga je er slim mee om

Als je recht hebt op vakantiegeld, wordt dat in de meeste gevallen in mei uitgekeerd. En dat is best een lekker bedrag: minimaal 8 procent van je bruto jaarsalaris aldus Rijksoverheid. Waar het in de laatste twee coronajaren vaak niet werd besteed aan een reisje naar de zon, gebeurt dat nu weer vaker. Sterker nog: 60 procent geeft het vakantiegeld weer uit aan vakantie, aldus ING.

Maar hoe verstandig is het om meteen een vakantie te boeken? ,,Je moet eerst bedenken of je het geld nodig hebt en of het slim is om op vakantie te gaan. Je kunt geld maar één keer uitgeven. Als het er niet is, is het er niet”, aldus budgetcoach Eef van Opdorp. ,,En als het niet past en je hebt het geld ergens anders voor nodig, dan is dat niet erg. Je moet het niet uitgeven omdat de buren het ook doen, je wil niet de rest van het jaar balen omdat je tekort hebt.”

Quote Kinderen vanaf een jaar of tien zijn beter in het vinden van deals. Ze zoeken sneller en hebben een frisse blik Eef van Opdorp, budgetcoach

Budget bepalen voor je vakantie

Geef je het wel graag uit aan een vakantie? Dan is het wijsheid om van tevoren een budget te bepalen. ,,En hou je daaraan”, zegt Van Opdorp, wier boek Gek van Geld deze week verschijnt. Een slimme en onverwachte manier om dat te doen? ,,Geef je kinderen een budget en laat hen een reis uitzoeken”, aldus de budgetcoach. ,,Kinderen vanaf een jaar of tien zijn beter in het vinden van deals. Ze zoeken sneller en hebben een frisse blik.”

En als je dan eenmaal gaat: geniet met volle teugen, aldus Van Opdorp. ,,Maak een plan B als je het geld denkt nodig te hebben. Ik ben laatst op vakantie geweest in mijn eigen stad. Hebben we een stadsgids gehuurd, het was heerlijk. Het gaat om de ervaringen, en dat hoeft heus niet altijd op Ibiza.”

Recht op vakantiegeld

Iedere werknemer heeft - zoals gezegd - volgens de wet recht op vakantiegeld. Of vakantiebijslag, zoals Rijksoverheid het noemt. Zzp’ers en ondernemers vallen hier buiten, maar mensen met een AOW- of andere uitkering krijgen wel een bedrag, net als mensen die via een uitzendbureau werken.

Als je werknemer bent, kan er wel in je cao staan dat je geen recht hebt op vakantiegeld. Dat kan echter alleen als je minstens 108 procent van het minimumloon verdient. Dat komt immers op hetzelfde neer als het minimumloon plus het wettelijke minimumpercentage voor vakantietoeslag van 8 procent. Ook geven sommige werkgevers het vakantiegeld maandelijks, of is het onderdeel van een keuzebudget.

Quote De meeste mensen krijgen dit jaar iets meer vakantie­geld op hun rekening gestort dan een jaar eerder Onderzoek ADP

Iets meer vakantiegeld

De meeste mensen krijgen dit jaar iets meer vakantiegeld op hun rekening gestort dan een jaar eerder, berekende HR- en salarisdienstverlener ADP eerder deze maand. Voor werknemers met een modaal inkomen komt het neer op zo’n 4 euro, voor werknemers die twee keer modaal krijgen is het 8 euro. Alleen werknemers die minder verdienen dan het fulltime minimumloon, bijvoorbeeld parttimers of jongeren onder de 21, gaan er op achteruit: zij leveren een euro in.

