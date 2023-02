Twitter- en Teslabaas Elon Musk opnieuw de rijkste persoon ter wereld

Tesla ging er maandag omstreeks 16.00 uur New Yorkse tijd (22.00 uur Nederlandse tijd) op vooruit met 5,5 procent tot 207,63 dollar door positieve berichten over de fabriek in Grünheide nabij Berlijn. Daar zijn ondertussen meer dan 10.000 mensen aan het werk en rollen wekelijks 4.000 wagens van de band. Toch is daarmee het doel nog niet bereikt. Tesla wil in Grünheide met 12.000 medewerkers jaarlijks een half miljoen wagens produceren.