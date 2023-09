Topambtenaren: nieuw kabinet moet 17 miljard euro besparen

Het volgende kabinet moet 17 miljard euro besparen om de overheidsfinanciën gezond te houden. Dat staat in een rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte, een club topambtenaren die de politiek adviseert over het financiële beleid.

Na jaren waarin de regering het geld liet rollen wordt het nu de tijd om de broekriem aan te halen, is de boodschap van de Studiegroep. Zonder ingrijpen loopt het begrotingstekort de komende kabinetsperiode hard op. Vanaf 2026 dreigt het tekort de Europese 3 procentgrens te overschrijden.

Om dat te voorkomen is het nodig dat het volgende kabinet mikt op een tekort van 2 procent van het bruto binnenlands product. Omgerekend naar euro’s is daardoor een besparing nodig die oploopt tot 17 miljard euro structureel per jaar. Door marge aan te houden ten opzichte van de 3 procent wordt volgens de ambtenaren bijgedragen aan ‘een stabiele schuld en daarmee gezonde overheidsfinanciën’.

Het volgende kabinet heeft in principe twee smaken om zo’n bedrag te besparen: het kan de belastingen verhogen of bezuinigen. Volgens de topambtenaren zal allebei nodig zijn. Wel benadrukken zij dat mensen en bedrijven in beide gevallen worden geraakt. ‘Gezonde overheidsfinanciën zijn en blijven een manier om uiteindelijk te zorgen voor goed onderwijs, goede zorg en veiligheid voor iedereen. Zorg daarom voor verstandige hervormingen, houd rekening met maatvoering en uitvoering en kijk naar zowel het verhogen van de belastingen als het verlagen van de uitgaven.’

Over het algemeen staat de Nederlandse economie er best goed voor. De vooruitzichten zijn 'naar omstandigheden goed'. Toch is niets doen geen optie, menen de ambtenaren. ‘Juist nu is het moment om buffers op te bouwen voor economisch slechtere tijden om ook toekomstige tegenslagen weer op te kunnen vangen.’

Traditie

Het is een Haagse traditie dat de Studiegroep Begrotingsruimte voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen met een advies komt. Zo is voor alle partijen - en kiezers - duidelijk hoeveel financiële speelruimte er in de volgende regeerperiode is. Het is de zeventiende keer dat er een advies is uitgebracht. De Studiegroep wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, Bas van den Dungen. Daarnaast bestaat die uit hoge ambtenaren en directeuren van andere ministeries, het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank.

