Tikkie komt met functie voor met groepen gedeelde kosten

Steeds meer moeite met rondkomen: ‘Niet verwacht dat spaargeld zo snel zou verdampen’

Hoge energietarieven, prijzige boodschappen en benzine: het leven wordt steeds duurder. En of je nu hoogopgeleid, laagopgeleid of student bent, allemaal moeten we de broekriem aanhalen. Want niet alleen lage inkomens komen financieel klem, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Wat betekent dat?

14 augustus