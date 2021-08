'Tel al die koffies of broodjes onderweg maar eens bij elkaar op, je zult versteld staan'

Vaak kiezen we voor de makkelijke weg: na een lange dag werken willen we direct kunnen eten. We hebben weinig inspiratie om nog een hele maaltijd te koken. Laat staan dat we daar de boodschappen voor in huis hebben. Eten bestellen is dan wel zo makkelijk, daar hoeven we alleen maar voor te betalen en de deur voor open te doen.

Nog zoiets: we zijn vaak niet kritisch op prijzen. Want wie heeft er zin om de hele avond uit te pluizen waar het wasmiddel het goedkoopst is? Het is makkelijker om dit te kopen in de winkel waar we de rest van de boodschappen ook halen. Ook al kost het dan misschien meer.

Quote Ze beloven gouden bergen wanneer je het product in je bezit hebt

Geluksgevoel

Winkels en sociale media weten je ervan te overtuigen dat je een bepaald product echt nodig hebt en het dus een nuttige aanschaf is. Ze spelen goed in op emoties en beloven gouden bergen wanneer je het product in je bezit hebt.

Daarnaast is het kopen van iets nieuws snel gebeurd, zeker wanneer je niet goed in je vel zit. Het geeft je direct een fijn gevoel. Dit komt doordat ons lichaam endorfine aanmaakt, een stofje dat zorgt voor een geluksgevoel. Hierdoor kies je onbewust voor een korte termijnprikkel in plaats van na te denken over de consequenties voor later.

Quote Zoek altijd goed uit wat je echt nodig hebt voordat je een contract afsluit

Angst om mis te grijpen

De verleiding is groot om het meest uitgebreide pakket aan te schaffen voor bijvoorbeeld je telefoonabonnement. De angst om mis te grijpen, speelt hierbij een grote rol. Je reptielenbrein, dat gericht is op overleven en zo veel mogelijk verzamelen, gaat met je aan de haal. Daarom kies je bijvoorbeeld voor all-inclusive, want je denkt dat dan alles veilig is afgedekt. In de praktijk blijkt dat niet alles erbij inzit, maar wordt het bedrag wel automatisch van je rekening afgeschreven. Zoek dus altijd goed uit wat je echt nodig hebt voordat je een contract afsluit.

Tel alles eens op

Een klassieke financiële valkuil: je denkt dat de kleine bedragen niet zo’n grote rol spelen voor je budget. Maar tel al die koffies of broodjes onderweg maar eens bij elkaar op, je zult versteld staan. Herken je bovenstaande valkuilen en verleidingen waardoor je onnodig geld uitgeeft? Het is de moeite waard om erover na te denken. Want als je je daar bewust van bent en er slimmer mee omgaat, zul je geld overhouden voor de dingen die écht belangrijk zijn voor je.

