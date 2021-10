Suzanne: ‘Ik had geld en zat thuis, dus ik heb maandelijks meer dan 1000 euro aan Lego uitgegeven’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar zijn dure hobby. Deze week: Suzanne (36) gaf afgelopen jaar 1000 euro per maand uit aan Lego.

Waarom Lego?

,,Als kind bouwde ik enthousiast met Lego, maar in de puberteit vond ik het niet meer leuk. Ik ontdekte het opnieuw net voor corona. Ik was met mijn vriend in Duitsland en we gingen voor de grap de Lego-winkel in, omdat we er vroeger allebei fanatiek mee speelden. Hij kocht daar stiekem een set voor mij. Een vrijheidsbeeld, omdat ik fan ben van Amerika. Die kreeg ik met kerst en ik dacht: dit is toch wel héél leuk. Ik kocht zelf een paar nieuwe sets en dat ging snel richting het extreme.”

Hoe extreem?

,,Ik heb echt een hele berg gekocht. Ik ben zelfstandig ondernemer en draaide tijdens corona een goed jaar. Ik had geld en zat toch maar thuis. Dus ik heb iedere maand meer dan 1000 euro aan Lego uitgegeven. Ik heb een klein kamertje in mijn huis dat helemaal vol staat.”

Wat koop je?

,,Ik vind de 18+-sets leuk: Lego voor volwassenen. Je bent avonden bezig om die te bouwen. Ik heb bijvoorbeeld een jaren 50-diner, die set kostte 200 euro. Mijn vriend en ik bouwen ook eigen creaties met steentjes. We halen op zondag de Lego naar beneden en gaan er samen voor zitten. We bouwden al paddenstoelhuisjes met elfjes en een piratenboot met een inktvis die hem aanvalt. Voor bepaalde bouwwerken heb je nét andere steentjes nodig, dus zo blijf je kopen.”

Quote Het meeste bestel ik via internet, maar ik blijf weleens tot 01.00 uur ’s nachts op, omdat er een actie is Suzanne

Ga je ver om Lego in handen te krijgen?

,,Het meeste bestel ik via internet, maar ik blijf weleens tot 01.00 uur ’s nachts op, omdat er een actie is. Bijvoorbeeld met een gratis promoset erbij. Lego is door corona en programma’s als Lego Masters zo populair: je moet er snel bij zijn.”

,,Ook blijven de prijzen stijgen, vooral van tweedehands Lego. Ik betaalde 550 euro voor een set uit Lego Movie 2 die niet meer verkrijgbaar is. Ik vond hem eigenlijk te duur, maar nu is hij te koop voor 750 euro. Als ik mijn sets van vroeger nog in de verpakking had, had ik die voor zes keer zoveel kunnen verkopen.”

Wil je de Lego verkopen?

,,Nee eigenlijk niet. Er lopen handelaars rond die het alleen kopen, omdat het in waarde stijgt. Ik ga er echt mee aan de slag. Maar het is fijn om te weten dat het nooit zijn waarde verliest. Dat maakt het makkelijker om impulsaankopen te doen. Stel dat ik geen inkomsten meer heb, kan ik altijd een paar sets verkopen en daar mijn vaste lasten van betalen.”

Quote In het begin vertelde ik weinig over deze hobby aan vrienden, omdat ik bang was dat ze het kinderach­tig zouden vinden. Suzanne

Waarom is het leuk?

,,Het is creatief. Alles wat je kunt bedenken, kun je bouwen. Mijn vriend en ik maken eerst een tekening om de richting te bepalen en met welke kleuren we willen bouwen. De technieken bedenken we tijdens het bouwen zelf. In coronatijd werkte ik ook veel achter een scherm. Daarom was het heerlijk om ’s avonds iets compleet anders te doen. Lekker fröbelen.”

Is Lego niet een beetje kinderspeelgoed?

,,Het is speelgoed, maar tegelijkertijd ook niet. Je kunt er écht ingewikkelde dingen mee bouwen. In het begin vertelde ik weinig over deze hobby aan vrienden, omdat ik bang was dat ze het kinderachtig zouden vinden. Maar ze vinden het geweldig. Ze vragen juist of ze een keer mogen langskomen om te bouwen. Vooral met tweedehands Lego, omdat het aan vroeger doet denken.”

Suzanne wil om privacy redenen niet met haar achternaam genoemd worden. Haar volledige naam is bij de redactie bekend.

