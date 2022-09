Stijgende inflatie vergroot tweedeling tussen arm en rijk

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Rabobank naar de brede welvaart in Nederland. Daarbij wordt niet alleen naar inkomen gekeken, maar ook naar zaken zoals tevredenheid over huisvesting, sociale contacten, milieu en gezondheid.

Inkomen steeg, welvaart daalde

Het afgelopen jaar, de onderzoeksperiode loopt van juni tot juni, daalde die brede welvaart. Dat is opmerkelijk, want het inkomen steeg nog in deze periode. Alleen op het gebied van baanzekerheid steeg de tevredenheid. Dat hangt volgens onderzoeker Floris Jan Sander samen met de krappe arbeidsmarkt. Mensen zijn niet bang hun baan te verliezen. Op alle andere onderdelen was de tevredenheid lager.

Het is voor het eerst in jaren dat de brede welvaart daalt. Nu vanwege de inflatie de inkomens minder hard groeien dan de kosten, stijgt het aantal mensen dat ontevreden is. ,,Er is wel een duidelijk verschil tussen hoogopgeleiden en mensen met hoge inkomens enerzijds en laagopgeleiden en mensen met lage inkomens anderzijds’’, zegt Sander. ,,De groep die het al het slechtst had heeft nu ook nog eens de grootste achteruitgang gehad.’’

Dan gaat het om een forse daling van de koopkracht. De inflatie komt bij mensen met een kleine beurs harder aan dan bij veelverdieners. Laagbetaalden zijn een veel groter deel van hun inkomen kwijt aan energie en de dagelijkse boodschappen. En dat zijn juist de categorieën die het hardst in prijs stijgen.

Koopkracht

Inkomen en koopkracht hangen direct samen met het welbevinden. Nu mensen minder te besteden hebben daalt ook de tevredenheid over de andere onderdelen van de brede welvaart. Een duidelijke verklaring heeft Sander niet. ,,Bij huisvesting kan meespelen dat de huur moeilijker is op te brengen bijvoorbeeld. Of mensen zijn noodgedwongen verhuisd naar een andere woning.’’

Een andere verklaring is dat de geldzorgen voor meer stress zorgen. Daardoor gaat het welzijn van mensen achteruit. En die stress treft meer mensen met lage inkomens dan mensen met hoge inkomens.

De daling van de brede welvaart baart Floris Jan Sander zorgen. ,,Dat is een problematische ontwikkeling. Het is een potentiële splijtzwam in de samenleving.’’ Uit het onderzoek blijkt dat 86 procent van de ondervraagden vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. Ook denken mensen dat de politiek niet in staat is de problemen op te lossen.