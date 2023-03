Stephanie en zoon Freek: ‘Zijn er 6000 euro per jaar op achteruit gegaan na zijn 18de verjaardag’

Geld & Geluk Rabea heeft spijt van Louis Vuit­ton-tas: ‘Kocht ‘m omdat verkoop­ster dacht dat ik het niet kon betalen’

Wat Rabea met haar bedrijf verdient, gaat van haar WIA-uitkering af. ‘Ik strooi niet met geld, maar op de verjaardag van mijn zoon gaan we lekker sushi eten.’ In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk.