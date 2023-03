Samen een koophuis? Let dan op bij wie je de hypotheekrente opvoert: ‘Speel met aftrekposten’

belastingaangifteHet is weer zover: vanaf vandaag kun je de aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Wij helpen je op weg bij je belastingaangifte. Vandaag: welke aftrekposten moet je niet vergeten als je een eigen koopwoning hebt?

Als je een eigen koophuis hebt, heeft dit invloed op jouw belastingaangifte. Er zijn een paar zaken waar je rekening mee moet houden. ,,Veel gegevens staan al vooraf ingevuld”, zegt René Bruel, expert vermogensplanning bij ABN Amro MeesPierson.

,,In het aangifteprogramma van de Belastingdienst word je automatisch al bij de hand genomen. Zeker als je je hypotheek bij een reguliere instelling, zoals een bank, hebt lopen, worden die gegevens al gedeeld met de Belastingdienst. Maar controleer ze voor de zekerheid wel even.”

Al duizenden aangiften binnen Vanochtend om zeven uur waren er al zo’n 60.000 belastingaangiften binnen, meldt de Belastingdienst. Vandaag is de eerste dag waarop je aangifte kunt doen over 2022. Als je een oproep krijgt om aangifte inkomstenbelasting te doen, heb je tot 1 mei de tijd om deze in te dienen. Op de eerste ochtend dat de aangifteprogramma's open staan, zijn er wel wat strubbelingen: het inlogsysteem DigiD is overbelast en daardoor lukt het niet om aangifte te doen.

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek?

Een voordeel wat huizenbezitters hebben, is dat ze de betaalde hypotheekrente mogen aftrekken bij de inkomstenbelasting. ,,Die regel is lang geleden ingevoerd om het bezit van een eigen woning te stimuleren”, zegt hypotheekexpert Marga Lankreijer-Kos van Independer.

,,Een deel van de rente krijg je dus terug van de Belastingdienst. Inmiddels is dit scheefgegroeid ten opzichte van Nederlanders die huren. Daarom zijn er veel discussies gaande over of de hypotheekrenteaftrek wel of niet moet worden afgeschaft.”

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt de afgelopen jaren afgebouwd met zo’n 3 procentpunt per jaar. In belastingjaar 2022 is het 40 procent voor mensen in de hoogste inkomensschijf. In 2023 is het nog maximaal 36,93 procent, ongeacht in welke belastingschijf je zit.

Vooralsnog is de hypotheekrente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. ,,Je mag de rente alleen aftrekken als je daadwerkelijk in dat huis woont”, zegt Lankreijer-Kos. ,,Dus niet de hypotheekrente van bijvoorbeeld je tweede huis. Verder mag het alleen als je een lineaire of annuïtaire hypotheek hebt - niet bij een aflossingsvrije hypotheek (van na 2013) dus. Bovendien mag je maar dertig jaar lang de hypotheekrente (afgesloten na 2001) aftrekken.”

Eigenwoningforfait

Maar wat bepaalt die aftrek? Als je een eigen woning hebt, vindt de Belastingdienst dat je ook voordelen hebt ten opzichte van huurders. Dat voordeel wordt belast. Dit noem je het eigenwoningforfait. Voor de meeste huizen is dit 0,45 procent van de WOZ-waarde. Dat bedrag wordt bij je inkomen opgeteld. Maar de totaal betaalde hypotheekrente in 2022 trek je er weer vanaf.

Rekenvoorbeeld hypotheekrenteaftrek Stel, het hoogste inkomen van een stel is 50.000 euro en er wordt 7.500 euro hypotheekrente betaald. De WOZ-waarde van de woning is 350.000. Eigen woning forfait (350.000 x 0,45 procent): 1.575 euro

Hypotheekrente: - 7.500 euro

Verschil: 5.925 euro Dit verschil wordt van je inkomen afgehaald om de nieuwe belasting te berekenen. Je betaalt zonder hypotheekrente aftrek +/- 18.535 euro belasting. Met de aftrek betaal je 16.338 euro belasting, en dus krijg je de te veel betaalde belasting terug: (18.535-16.338) = 2.147 euro.

Fiscaal partner? Let op!

Voor Nederlanders die fiscaal partner zijn, kan het aantrekkelijk zijn om te schuiven met de hypotheekrente. ,,Vooral bij twee inkomens die scheef verdeeld zijn”, zegt Bruel.

,,Vroeger was het altijd voordelig om die posten bij degene te plaatsen die in een hogere belastingschijf valt. Dat is nu niet meer het geval. Je hebt nu meer voordeel als je de hypotheekrente plaatst bij de persoon met het laagste inkomen. Dat was vorig jaar al, maar het voordeel kan nu alleen maar groter worden.”

Dit geldt voor partners waarvan de ene meer dan 69.398 euro heeft verdiend in 2022, en de andere minder (maar wel meer dan 21.317 euro). Bruel: ,,Dat komt omdat je dan ongeveer 12,5 procentpunten minder belasting betaalt over je bijtelling van het eigenwoningforfait. Je hebt dan 3 procentpunten minder aftrek van je hypotheekrente, maar je krijgt wel weer 6 procentpunten extra algemene heffingskorting over de verlaging van je belastbare inkomen.”

Lankreijer-Kos: ,,Speel dus met deze aftrekposten. Je kunt hier zelf mee schuiven en het systeem rekent dan jouw aftrek uit.”

Quote Mocht je gebruik hebben gemaakt van een overbrug­gings­hy­po­theek, als je vorige huis nog niet is verkocht, dan mag je de rente daarvan ook opgeven Marga Lankreijer-Kos van Independer

Belastingaangifte als je een huis hebt gekocht

Ook zijn er voordelen als je in 2022 een woning hebt aangekocht. Zo mag je bepaalde kosten opgeven bij de Belastingdienst. ,,Denk aan taxatiekosten en notariskosten”, zegt Lankreijer-Kos. ,,Dit zijn kosten die je moet maken. Die van de aankoopmakelaar mogen dan weer niet. Vaak staat op je notarisafrekening al opgeschreven wat je kunt gebruiken bij je belastingaangifte. Mocht je gebruik hebben gemaakt van een overbruggingshypotheek, als je vorige huis nog niet is verkocht, dan mag je de rente daarvan ook opgeven.”

Lankreijer-Kos: ,,En voor mensen met stijgende lasten, en misschien zelfs financiële problemen, kan het aantrekkelijk zijn om in het geval van een teruggave te overwegen of je het maandelijks wilt laten uitkeren. Dit in plaats van jaarlijks. Je hebt dan elke maand wat extra’s te besteden. Dat geldt wel voor de hypotheekrente van het komende jaar. Hou er tot slot rekening mee dat je niet te veel opgeeft, anders moet je terugbetalen.”

