Sabine (39) en haar gezin geven 12.000 euro per jaar uit aan vakantie

Hoe duur is jouw vakantie?Vakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én geven er graag ons geld aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk voor? Iedere week vragen wij een vakantieganger naar het budget. Deze week: Sabine Samsom (39) geeft met haar gezin 12.000 euro per jaar uit en gaat bijna iedere schoolvakantie weg van huis.

Op wat voor vakanties gaan jullie?

,,We vinden alles leuk, behalve een all-inclusive vakantie. Dat is niet ons ding. We gaan op wintersport, kamperen, op vliegvakantie of backpacken. Soms dichtbij, soms ver weg. We houden van een actieve vakantie en van relaxen op het strand. Afwisseling is voor ons belangrijk. We zijn net terug van 3,5 week met de caravan naar Italië en Zwitserland en denken alweer na over waar we volgend jaar op vakantie willen.”

Plan je vakanties altijd zover vooruit?

,,Vaak wel. We vinden het leuk om alvast te dromen over een vakantie, maar op die manier kunnen we ook goedkoper weg. De campings met de beste prijs-kwaliteitverhouding zijn als eerste vol, dus het is handig om daar vroeg bij te zijn.”

,,Ik boek vliegtickets ook meestal ver van tevoren, dan zijn ze het goedkoopst. En we zijn flexibel. Niet qua data, want we zijn gebonden aan schoolvakanties door de kinderen (6 en 10 jaar) maar wel qua plek. We willen volgend jaar in de meivakantie naar Kroatië, maar stel dat tickets duur worden, gooien we de plannen om en gaan we ergens anders naartoe. Dat is het voordeel van zoveel leuk vinden.”

Quote Ik hoef geen a-locatie, geen vaatwasser en geen uitzicht op zee. Als het maar schoon is Sabine Samson

Portugal 2020 (8 dagen)

Vliegtickets: 400 euro

Auto: 200 euro

Accommodatie: 680 euro

Uitjes en eten: 600 euro Zwitserland en Italië 2021 (25 dagen)

Benzine: 300 euro (leaseauto waarvan deel van brandstof wordt vergoed)

Accommodatie: 1620 euro

Uitjes en eten: 1575 euro Wintersport Oostenrijk 2020 (8 dagen)

Benzine: 150 euro (leaseauto waarvan deel van brandstof wordt vergoed)

Accommodatie: 700 euro

Uitjes en eten: 1750 euro Bespaar je op meer manieren?

,,Zeker. Bijvoorbeeld op de accommodatie, die mag eenvoudig zijn. Ik hoef geen a-locatie, geen vaatwasser en geen uitzicht op zee. Als het maar schoon is. Wij hoeven zeker niet ieder dubbeltje om te draaien, maar ik vind besparen leuk. Ik heb in de financiële sector gewerkt en deel bespaartips op mijn blog. Voor mij is besparen een sport.”

Je noemt jezelf een bespaarder, maar geeft 12.000 euro per jaar uit aan vakanties. Hoe zit dat?

,,Wij geven absoluut veel uit aan vakanties, maar ik let op de kosten. Als een ander gezin onze vakanties zou boeken, zouden ze anderhalf keer zoveel kwijt zijn. Dat zit hem in goedkope vliegtickets, accommodatie en ik regel uitjes met korting. Maar het zit ook in goed plannen. In Italië moet je een badmuts op met zwemmen: die koop ik niet voor de hoofdprijs daar, maar in Nederland bij de Decathlon. In Zwitserland zijn boodschappen duurder, die halen we dan op de heenweg. Ook verhuren we ons huis via Airbnb.”

Quote Mensen vinden het een ‘vies’ idee dat een ander in jouw bed slaapt, maar ik heb daar handigheid­jes voor zoals een speciale hoes. Het is vooral lucratief Sabine Samson

Levert dat veel op?

,,Afgelopen vakantie 2000 euro. Zelfs in coronatijd lukt verhuren goed. Ik vraag 175 euro per nacht, maar buiten coronatijd kan ik 250 euro vragen. Mensen vinden het een ‘vies’ idee dat een ander in jouw bed slaapt, maar ik heb daar handigheidjes voor zoals een speciale hoes. Het is vooral lucratief. Ik vind het ook leuk om gastvrouw te zijn en heb een hele informatiemap voor gasten klaarliggen. Ik ben wel kritisch op wie ik accepteer: groepjes jonge jongens komen er niet in.”

Waar bespaar je dan niet op tijdens vakantie?

,,Op uitjes. Als ik in Dubai ben, wil ik wél de Burj Kalifa op. En in New York maakte ik een helikoptervlucht. Ik heb last van fear of missing out: ik heb de drang om dingen te doen. Deze zomer waren we in Cinque Terre en wilde ik per se de toren van Pisa zien: dat was 1,5 uur omrijden maar ik doe dat gewoon. Soms zijn uitjes wel té duur. In Zwitserland kostte met ons gezin de Matterhorn op 500 euro, toen zijn we naar een andere gletsjer gegaan voor 100 euro. Ook leuk.”

