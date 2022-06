Ruud is van de variabele contracten: ‘Met de huidige energieprijzen pakt dat wat minder uit’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn partner woon ik in een nieuw appartement in Amersfoort. Het was een gezamenlijk project met vijftien stellen. We konden allemaal onze appartementen zelf indelen. Een van de eisen van de gemeente was wel dat het gebouw gasloos moest zijn. Wij hebben een appartement van 150 vierkante meter dat is opgeleverd in december van 2021. Net als alle andere bewoners hebben we een bodemwarmtepomp (Alpha Innotec) met een bron op 100 tot 150 meter diepte. We hebben een warmte-terug-win-unit en negen zonnepanelen. We wonen op de derde verdieping van de vier en hebben twee buren op deze etage. Het is hier prachtig wonen, ook omdat het pand in een fraai park ligt.

De woning is enorm goed geïsoleerd met onder andere triple glas. In alle vertrekken hebben we enorme ramen tot aan de vloer. Toch kwam het in de winter zelfs met de verwarming uit niet onder de achttien graden in huis. Ik ben wel benieuwd hoe dat deze zomer gaat zijn. Je hoort soms dat je bij nieuwbouw de warmte, als deze er eenmaal inzit, er niet meer uitkrijgt. Hoe de vloerkoeling zal werken moeten we dus nog ontdekken. Je kunt instellen wanneer die moet gaan werken op basis van de binnen- of de buitentemperatuur. De kamerthermostaat staat hier trouwens altijd op 20 graden ingesteld. Maar vaak is het rond de 21 of 22 graden. In de slaapkamer hebben we hem op 18 staan. Elke ruimte heeft een eigen thermostaat.

We hebben ook een loggia - een inpandig balkon - met beglazing. Als de zon schijnt, is het daar al snel warm. Ook in de wintermaanden. Met gesloten ogen in de ligstoel, waan je je dan al in de zomer. Heerlijk. We hebben ook een sauna ingebouwd. Dat is een combi van infrarood en opgiet. In de kelder zijn twee parkeerplekken met een laadpaal voor onze elektrische auto. Gelukkig kan ik die energiekosten declareren bij mijn werkgever.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een variabel contract bij Essent. We betalen 100 euro per maand. Dat is een gok, want we wonen er natuurlijk pas sinds december. Het geschatte verbruik is vastgesteld op 4500 kWh per jaar en gas hebben we dus niet. Ons netto verbruik in de eerste vijf maanden van 2022 was 2866 kWh, zonder auto was het 1400 kWh. Maar onze bron moet natuurlijk nog de zomerwarmte gaan opslaan.

Ik ben altijd wel van de variabele contracten. We hebben bijvoorbeeld bij onze hypotheek ook altijd een variabele rente gehad en dat pakte goed uit. Nu pakt het met de huidige energieprijzen wat minder uit. We hadden in december niet verwacht dat de prijzen zo erg zouden stijgen. Maar ik maak me geen zorgen en we zijn op tijd van het gas af.”

Quote Die app werkt verslavend Ruud Koot (60) uit Amersfoort

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Om eerlijk te zijn eigenlijk nog niet zo veel. We willen eerst hier comfortabel leven zoals we gewend zijn. Dan maken we aan het einde van het jaar de balans op. Dan kunnen we kijken of we ergens kunnen en moeten gaan besparen. Het moet rond de 100 euro per maand blijven, dan is het goed. Maar alle apparaten in huis zijn eigenlijk al vrij zuinig. Alles is nieuw. Natuurlijk hebben we wel een wasmachine en een droger, maar die droger gebruiken we eigenlijk niet. We kunnen de was nu lekker in de loggia laten drogen.

We zijn het energieverbruik nog aan het ontdekken. En die app waarmee je de opbrengst van de zonnepanelen kunt zien, werkt verslavend.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.