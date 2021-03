Rowena koopt graag make-up van Chanel en Dior: ‘Met foundation van 60 euro doe ik drie maanden’

Podcasts over geldzaken: ‘Bescherm mensen tegen rapper met beleggings­tips’

15 maart Podcasts, blogs en vlogs over geldzaken zijn booming. Van beleggen tot het aflossen van je hypotheek, op elk gebied is er wel een zelfbenoemde expert die erover vertelt. Maar welke kwaliteit hebben ze? We leggen een aantal podcasts voor aan twee financiële experts. ,,Mensen moeten beschermd worden tegen rapper Boef die je beleggingstips geeft.’’