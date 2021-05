Pensioenstelsel wordt een jaar later hervormd; dit betekent het voor jou

Reisvou­chers bijna verlopen, wat nu? 'Als je maar boekt binnen jaar na afgifte’

30 april Hoewel reizen er tot 15 mei niet in zit, is een vakantie boeken voor de zomer van 2021 geen enkel probleem, als we de campagne Just book it van koepelorganisatie ANVR mogen geloven. Wie nog een reisvoucher met SGR-garantie heeft, kan die daarvoor gebruiken. Maar wat als je straks weer niet weg kan, omdat op je bestemming code oranje is afgekondigd? Je voucher was immers maar een jaar geldig. Ben je dan alsnog je geld kwijt?