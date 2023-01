Oom Wim liet een handgeschreven briefje achter waarin hij de buurman 5000 euro schenkt

Geldflaters Danny moest 90 euro afrekenen bij de kapper: 'Ik durfde zelfs niet te zeggen dat ik het vreselijk vond’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Danny de Roode (26) die zijn haar liet knippen, 90 euro moest betalen en niet durfde te zeggen dat hij het niet mooi vond.

7 januari