Ook de prijs van melk stijgt: zo kun je (een beetje) besparen

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product. Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: verse melk.

1. Hoeveel kost melk?

Voor veel mensen vaste prik in de koelkast: een pak melk. Maar daarvoor moeten we wel een beetje dieper in de buidel tasten dan een jaar eerder: voor een liter verse melk betaalden we in maart in de supermarkt gemiddeld 1,01 euro. Dat is een lichte prijsstijging, een jaar geleden was het 95 cent. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.



Het gaat hier om alle verse melk: van biologisch tot A-merk of huismerk, halfvol of vol. De prijsstijging bedraagt 6,8 procent terwijl de gemiddelde prijsstijging in de supermarkt 4,6 procent is.

Quote Het geld dat boeren krijgen van de fabrikant, hebben ze nodig om uit de kosten te blijven. Is er een verhoging in de keten, dan zie je dat vaak snel terug in de supermarkt Servé Muijres, GfK

De boeren waar de melk vandaan komt hebben maar kleine marges. ,,Boeren moeten meer betalen voor de afvoer van de mest, meer betalen voor het veevoer en de energiekosten zijn gestegen. Dat is voor boeren ook een belangrijk aspect”, legt Servé Muijres van GfK uit.



,,Boeren krijgen hogere garantieprijzen, die dekken net de kosten, waardoor ze eigenlijk nauwelijks winst maken. Het geld dat ze krijgen van de fabrikant hebben ze dan ook nodig om uit de kosten te blijven. Is er een verhoging in de keten, dan zie je dat vaak snel terug in de supermarkt.”

Ook de vraag speelt mee bij de zuivelprijs, vertelt Martin Valstar, marktspecialist bij brancheorganisatie Zuivel NL. ,,De aanvoer en productie ligt achter op de vraag van de producten. Door die onbalans krijg je te maken met de stijging van de prijzen.” Dat was al halverwege vorig jaar, maar nu speelt ook de stijging van graan, kunstmest en energiekosten een rol, aldus de marktspecialist.



,,De prijs die de consument in de supermarkt betaalt, staat overigens los van de garantieprijs die boeren krijgen”, zegt Valstar. ,,Dat is het resultaat van contractonderhandelingen tussen leveranciers als Campina en supermarkten.”

Quote Omdat er zo weinig marge op een pak melk zit, is het nauwelijks in de aanbieding Servé Muijres, GfK

2. Moet je wachten op een aanbieding?

Wil je besparen en hoop je een pak verse melk in de aanbieding te scoren? Dan kom je om die reden bedrogen uit, zegt Muijres. ,,Omdat er zo weinig marge op een pak melk zit, is het nauwelijks in de aanbieding.” Waar gemiddeld 22 procent van de producten met een aanbieding de winkel uit gaat, is dat voor verse melk maar 1,7 procent.

Wel kun je, als de gezinssituatie het toelaat, grotere verpakkingen kopen. Hoe groter de verpakking, hoe lager de prijs. ,,Die grote jerrycans van 2 liter zijn vaak onder de 2 euro”, weet Muijres. ,,Maar dat moet wel passen binnen je levensstijl. Als je alleen woont, is 2 liter verse melk misschien erg veel.”

Ook Minke van Kuijen, van bespaarblog Gierige Gerda, heeft nog een tip: ,,Afhankelijk van waar je woont, is er soms melk 35 procent afgeprijsd omdat de houdbaarheidsdatum in zicht is. Ik zie dat hier in de winkel regelmatig.” Ook maakt het niet uit welke merk melk je koopt, zegt ze: ,,De smaak is hetzelfde.”

Dat onderschrijft ook Muijres. ,,Het is een vrij standaard product. Je kunt het verschil niet proeven. Mensen kiezen voor bepaalde merken omdat ze daar vertrouwen in hebben of omdat fabrikanten zich inzetten voor boeren.”

Quote Bij houdbare melk zijn af en toe wel aanbiedin­gen Minke van Kuijen, bespaarblog Gierige Gerda

3. Is er een goedkoper alternatief?

Nee, eigenlijk niet. Koop je haver- of sojamarkt? Dan ben je juist duurder uit, stelt Muijres. Hij verwacht dat consumenten om te besparen ook zullen besparen op andere zuivelproducten. ,,Die prijzen stijgen net zo hard mee met de melk. Je zou ook minder kaas kunnen eten of thee drinken in plaats van melk.”

Van Kuijen koopt zelf houdbare melk in. Het prijsverschil met verse melk is niet héél groot, maar ze ziet wel af en toe aanbiedingen, stelt ze. ,,Dan koop je zes pakken, maar betaal je er vier. Of het is een plus een gratis. Als je een goede voorraad aanlegt op het moment dat het in de aanbieding is, scheelt dat.”



Dan moet je wel fan zijn van houdbare melk, al zal je bijvoorbeeld bij een stapel pannenkoeken het verschil niet zo gauw merken.

