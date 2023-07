Oda en Bert zijn tevreden met inkomen van 3000 euro: ‘We werken zeven dagen per week’

Geld & Geluk Annemarie en Maarten zijn elke week 550 euro aan boodschap­pen kwijt: ‘Bijna gênant’

Annemarie draait drie wassen per dag, dus is Maarten blij met de zonnepanelen. ‘Onze energierekening gaat enorm omlaag,’ vertelt Maarten in de Mezza-rubriek Geld en Geluk.