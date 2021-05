Nury (37) lost maandelijks 500 tot 1000 euro af: ‘Hoop volgend jaar schuldenvrij te zijn’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Nury van den Berg (37), die haar zuinigheid overhield aan een jeugd op straat in Colombia.

Nury van den Berg (37)

Leeft met: Dochtertje van 12 jaar

Woont in: Amsterdam Inkomsten per maand: 2500-3500 euro als ondernemer (beautyservice op locatie) Gemiddelde uitgaven per maand: 1700-2700 euro

Wonen: 850 euro

Verzekeringen: 173 euro

Boodschappen: 350 euro

Sporten: 25 euro

Kleding: alleen als ik echt wat nodig heb

Vervoer: 20 euro

Horeca: In de zomermaanden 75-100 euro

Vakanties: 1000-1250 euro per jaar (zo’n 100 euro per maand)

Sparen: Ik spaar elke dag mijn muntgeld

Waar komt jouw zuinigheid vandaan?

,,Ik ben geadopteerd, uit Colombia. Tot mijn tiende leefde ik in de straten van Medellín. Dat neem je de rest van je leven mee.”

Hoe was dat?

,,Mijn moeder zat in de prostitutie en mijn vader in de drugs. Ik heb ze nooit meer gezien. Ik leefde met mijn broers op straat. Het is overleven. Je bent constant op je hoede, op zoek naar eten. Er was een man die cola gaf aan alle straatkindjes, dat stilde onze honger. Ik hield er een colaverslaving aan over, maar ben inmiddels afgekickt. Ik was zwaar ondervoed toen mijn broers en ik geadopteerd werden. Men dacht dat ik vijf was in plaats van tien.”

Hoe ging die adoptie?

,,Je wordt letterlijk van straat geplukt met een grijze jeep. Ik had nog nooit in een auto gezeten. Ze gaven ons voedsel, maar dat was ik niet gewend dus dat lag er binnen een seconde weer uit. We werden naar een kindertehuis gebracht, ontvlooid, gewassen en gekleed. Onze Nederlandse ouders waren de eerste op de lijst. Wij waren hun kerstgeschenk.”

Wat vond je van Nederland?

,,Mijn eerste vraag was: waar moet ik schoonmaken? Ik dacht: dit klopt niet. Opeens leef je in een megahuis met vier muren. Slapen in een bed vond ik erg. Vandaar dat ik zo van kamperen houd. Het duurde even voor ik mijn draai vond.”

Quote Ik spaar muntgeld. Het is bewezen dat we meer waarde hechten aan briefgeld, maar je hebt niet gauw door als je een munt mist

Hoe heeft het je financiële manieren beïnvloed?

,,Je waardeert en geniet van de kleinste dingen. Sparen leerde ik van mijn vader. Wij hadden een spaarpot in de vorm van een diamant. Toen we vijftien jaar geleden teruggingen naar Colombia, hebben we van die spaarcenten arme kinderen kunnen helpen.”

Je verdient goed. Waarom leef je zo zuinig?

,,Mijn ex-man liet mij zitten mij met een schuld van 80.000 euro. Ik los tussen de 500 en 1000 per maand af. Ik hoop volgend jaar schuldenvrij te zijn.”

Hoe was dat voor iemand met jouw jeugd om zo in de geldzorgen terecht te komen?

,,Het sloeg de grond onder mijn voeten vandaan. Paniek. Maar ik ben weerbaar. Ik wist dat het allemaal erger kon. Daardoor kon ik mijn angst omturnen naar: hoe los ik dit op?”

Hoe pakte je het aan?

,,Ik maakte een plan, schreef op wat voor omzet ik moest draaien om rond te komen. Radicaal deed ik overbodige spullen weg: auto, scooter. Ik had een duur bankstel waar ik een mooie prijs voor kreeg en weer een rekening van kon betalen.

De schuldeisers bleven komen. Ik raakte ervan in de stress en zocht hulp. Een vriendin, zelf bar slecht met financiën, kan briljant onderhandelen. Zij ging voor mij met geldwolven in gesprek. Van een kale kip kun je niet plukken, maar in mijn paniek zei ik voordat ik hulp kreeg op ieder voorstel ja. Mijn vriendin heeft ervoor gezorgd dat ik alleen aflos wat ik kan missen.”

Heb je nog bespaartips?

,,Kijk kritisch naar je lasten. Uit mijn energierekening bleek ik dat ik een stroomvreter van een koelkast had. Een nieuwe kopen was duur maar levert op lange termijn veel op. Maak een boodschappenbudget. Wat je overhoudt, spaar je. Ik spaar muntgeld. Het is bewezen dat we meer waarde hechten aan briefgeld, maar je hebt niet gauw door als je een munt mist. Doe ze in een buis en je staat versteld van wat er na een tijdje in zit.”

Is er iets waar je niet op wilt besparen?

,,Door mijn allergieën kan ik moeilijk op eten bezuinigen. Glutenvrij is online het goedkoopst, dat vries ik in. En met een diagnose in je medisch dossier krijg je het terug via je inkomstenbelasting. Mijn vakanties zijn een must. Ik werk hard, maar als moeder ben je verplicht ook relaxed te zijn. Alle stress die zij meemaakte door mijn geldproblemen...”

Hoe voed jij haar financieel op?

,,Bij Nibud heb je zakgeldcontracten met spaardoelen zoals een computerspel, zodat ze met geld leert omgaan. En ik kocht een aandeel voor haar zodat ze ziet dat geld kan groeien.”

Wat weet ze van jouw jeugd?

,,Alleen dat haar moeder een ‘buitenkind’ was. Ik heb altijd psychologen gehad om mij te begeleiden. Ik vond het bijvoorbeeld lastig als zij flutcadeautjes kreeg. Ik leerde dat het erbij hoort, maar ook dat ik kan aangeven dat ik het fijner vind als ze iets educatiefs krijgt.”

Heb je nog een wens om te vervullen met je geld?

,,Ik wil graag een stichting oprichten voor kinderen met problemen.”

