Nelly en Klaas wijzigden hun hypotheek: ‘Betalen nog maar 230 euro per maand’

Geld & Geluk Thijs (22) kocht voor 7000 euro aan cryptomun­ten: ‘Zijn nu nog maar een derde waard’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Na zijn studie wil Thijs in vastgoed investeren. ‘Mijn cryptomunten zijn nog maar een derde waard van wat ik heb betaald.’

11 juli