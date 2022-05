Nederlandse hotels leveren de hoofdprijs op de vastgoedmarkt op

90 miljoen euro. Dat heeft de Britse hotelinvesteerder Tristan over voor het hagelnieuwe QO Hotel in Amsterdam. Een forse prijs, maar een gouden kans in de overspannen hotelmarkt. Anderhalf jaar geleden ging de exploitant van het in 2018 geopende ‘milieuhotel’ hartje coronacrisis failliet. Het had simpelweg niet de financiële armslag om lockdowns en wegblijvende gasten op te vangen.