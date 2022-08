Nederland zit met een hardnekkig hoge inflatie, kans op economische recessie neemt toe

Acute kiespijn ’s nachts? Dan kan je zomaar een flinke rit staan te wachten

Acute kiespijn of tandpijn? Tand afgebroken of een kroon eruit gevallen? Door personeelsproblemen bij spoedartsen moet je voor hulp buiten de reguliere openingstijden van de tandarts regelmatig steeds verder rijden. Het overkwam René Heus uit Apeldoorn. ,,Naar Deventer? Kan dat niet gewoon in Apeldoorn?”

19 augustus