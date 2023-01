Nederland blijft maar sparen, ondanks hogere prijzen: 553 miljard euro op de bankrekening

Bijna alles wordt duurder. Toch houden we geld over. Nederlanders sparen zich nog altijd suf. Inmiddels staat er meer dan 553 miljard euro op de bank, een nieuw record.

Ook na de coronajaren sparen Nederlanders nog altijd uit alle macht. In het derde kwartaal hielden huishoudens samen 12,2 miljard euro over, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

En dat is bijzonder, omdat het leven tegelijkertijd fors duurder werd. Van juli tot en met augustus gaven we 11,3 miljard euro meer uit aan boodschappen, energie, horecabezoek en andere goederen en diensten. Maar tegelijkertijd hadden Nederlanders in die maanden ook 11,2 miljard euro meer te besteden. Ofwel: de gestegen uitgaven hielden bijna gelijke tred met de gestegen inkomens. Hierom kon er bijna net zoveel gespaard worden als in dezelfde periode vorig jaar.

Grootste loonstijging sinds 2008

Dat Nederlanders samen de prijsstijgingen konden bijbenen komt vooral doordat veel mensen een baan hebben, zegt CBS-econoom Frank Notten. ,,In de coronatijd heeft de overheid veel subsidie gegeven om werk te behouden. De arbeidsmarkt is daardoor nog altijd krap. Dat zorgt ervoor dat het beschikbare inkomen op peil is gebleven.” Ook loonsverhogingen speelden een rol: in 2022 stegen de cao-lonen met 3,2 procent, de grootste stijging sinds 2008.

De bedragen die het CBS noteert hebben betrekking op heel Nederland. Daarin zijn verschillen op het niveau van huishoudens of inkomensgroepen niet meegenomen. Dus het is niet te zeggen of lagere inkomens ook hebben kunnen sparen of dat vooral hogere inkomens geld overhielden. Wel zegt inmiddels 16 procent van de Nederlanders spaargeld te hebben moeten aanspreken.

Doorsparen ondanks vakantie

Nederlanders die geld overhouden, zetten lang niet elke euro op een spaarrekening. Mensen gebruiken dat geld ook om een huis te kopen of om een deel van de hypotheek af te lossen. Netto kwam er in het derde kwartaal 1,2 miljard euro spaartegoed bij, waardoor er nu 553,1 miljard euro op de bank staat. Een recordhoeveelheid.

De toename in het derde kwartaal is uitzonderlijk, zegt Notten. ,,Normaal zie je juist dat in de zomer mensen het vakantiegeld opnemen dat ze in mei op hun spaarrekening hebben gezet. Nu werd er echter ook van juli tot en met september doorgespaard. Terwijl je bij hoge inflatie toch verwacht dat meer mensen hun spaargeld aanspreken.”

