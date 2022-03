Na tien jaar schulden heeft Milou nu eigen bedrijf: ‘Verdien in jaar nu meer dan ik ooit in de min stond’

Milou van Hassel (34) is 21 jaar oud wanneer ze flink in de schulden terechtkomt: het gevolg van een break-up en een huis onder water. Gemotiveerd begint ze met aflossen – tien jaar lang – tot ze eindelijk weer de nul aantikt. Nu, weer drie jaar verder en inmiddels succesvol ondernemer, is ze klaar om haar verhaal te delen. Daarmee bereikt ze op LinkedIn bijna een miljoen mensen. ,,Het is bizar hoeveel Nederlanders in hetzelfde schuitje zitten.”

Een vriend, een baan, een huis: op 21-jarige leeftijd heeft Milou het allemaal voor elkaar. Maar dan loopt de relatie met haar vriend midden in de crisis stuk en zijn de twee genoodzaakt hun huis onder water te verkopen. In de bloei van haar leven blijft Milou achter met een torenhoge schuld. ,,Uiteindelijk hebben we ons huis tegen de koopprijs kunnen verkopen, maar we hadden ook flink verbouwd. Die kosten haalden we er niet meer uit.”

Aflossen

Een jarenlange periode van aflossen breekt aan. De levensfase waarin Milou op dat moment zit, maakt het voor haar extra ingewikkeld. ,,De impact van duizenden euro’s schuld is op zo’n jonge leeftijd enorm – hoe ouder je wordt, hoe minder hoog de schuld voelt. Bovendien schaamde ik me destijds, en dus hield ik de ellende maar voor mezelf. Ik begon te goochelen met geld. Dan kwam er cup-a-soup op tafel zodat ik toch kon uitgaan.”

Als ze nu terugblikt, heeft Milou spijt dat ze niet bij hulporganisaties aan de bel heeft getrokken. ,,Er zijn zoveel instanties die jou manieren kunnen leren om af te lossen, die een grote berg klein kunnen maken. Maar die hulp heb ik nooit gezocht, met als gevolg dat mijn schuld jarenlang een molensteen om mijn nek was. Daardoor kon ik er ook niks bij hebben, elke andere misser kwam extra hard binnen. Dan deed ik een kleine stap vooruit, maar voor m’n gevoel weer drie stappen terug.”

Quote Jarenlang had ik het idee dat ik achter liep op mijn leeftijds­ge­no­ten, maar nu voelde het eindelijk weer alsof ik was waar ik hoorde te zijn Milou van Hassel

Van schuld naar succes

Tien jaar en heel veel bloed, zweet en tranen later tikt Milou eindelijk weer de nul aan. ,,Een opluchting, zeer zeker. Dat gevoel, van: ik heb afgezien en lopen tobben, maar nu komt alles weer goed. Jarenlang had ik het idee dat ik achter liep op mijn leeftijdsgenoten, maar nu voelde het eindelijk weer alsof ik was waar ik hoorde te zijn.”

De fase die daarop volgt, geeft Milou ook weer vertrouwen in de toekomst. ,,De opbouwfase noem ik dat, waarin je weer meters maakt in de goede richting.” Een fase die voor Milou veel beter uitpakt dan ze had kunnen hopen. Samen met haar nieuwe partner kan ze opnieuw een huis kopen en ook richt ze haar eigen bedrijf op, een groot succes. ,,De afgelopen twaalf maanden verdiende ik meer dan ik ooit in de min stond. Dat is mij mede dankzij mijn nieuwe partner gelukt, die goed met geld kan omgaan en mij weer vertrouwen heeft gegeven. En dankzij de rust die ik heb genomen om mijn eigen bedrijf op te zetten, dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen.”

Quote Wanneer je in zo’n situatie terecht­komt, heb je vaak het gevoel dat je alleen bent. Maar dat is echt niet zo Milou van Hassel

In hetzelfde schuitje

Inmiddels kan Milou wel stellen dat ze schuldenvrij én financieel van niemand meer afhankelijk is. En dus besluit ze een symbolische punt achter deze moeilijke periode in haar leven te zetten. Van haar eigen geld, verdiend met haar eigen bedrijf, koopt ze een motor. ,,Jarenlang fantaseerde ik daarover. Het is voor mij het ultieme startpunt van een nieuwe fase. En een beetje een middelvinger naar het verleden.”

Maar ook met het delen van haar verhaal sluit Milou de afgelopen dertien jaar af. ,,Al was mijn LinkedIn-post wel een redelijk spontane actie. Dat zijn eigenlijk al mijn berichten: ik deel graag persoonlijke verhalen op het platform, daar sta ik inmiddels om bekend. Ik vind het belangrijk om onderwerpen waar mensen met een grote boog omheen lopen, aan te snijden. Ook dit onderwerp wordt te weinig besproken, vind ik.”

En velen met haar, zo blijkt. Want Milou krijgt honderden reacties van mensen die dankbaar zijn dat zij haar verhaal zo open deelt. ,,Bizar hoeveel Nederlanders in hetzelfde schuitje zitten. Wanneer je in zo’n situatie terechtkomt, heb je vaak het gevoel dat je alleen bent. Maar dat is echt niet zo. Ik hoop dat mensen dat door mijn verhaal kunnen inzien.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.