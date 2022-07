Melina: ‘Als mijn online boodschappenmandje meer dan 120 euro kost, haal ik er dingen uit’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Melina van der Veen-Melikidis (34) die door een ton schuld superbespaarder werd.

Was jij vroeger zuinig?

Melina: ,,Daar was geen noodzaak toe. Ik deed een financiële opleiding en kreeg een goede baan in de financiële sector. Op mijn achttiende kocht ik al mijn eerste woning. Ik kwam niet uit een superrijk gezin dus dat motiveerde. Als klein kind wilde ik rijk worden. Dat ging hartstikke goed.”

Totdat?

,,Ik kocht dat huis voor de bankencrisis. In 2012, na de crisis, gingen mijn ex en ik uit elkaar en bleef ik achter met een ton schuld. Mentaal en fysiek doen geldproblemen veel met je. Ik kon mijn baan niet meer goed aan en mijn contract werd niet verlengd. Ik moest tijdelijk bij mijn zus inwonen want het huis was al verkocht. Ik had snel een andere baan maar toch was het of mijn leven als een kaartenhuis in elkaar was gestort.

Ik heb er vijf jaar over gedaan om er met de bank uit te komen en daarna kon ik openstaande schulden bij familie aflossen. Ik was in 2021 schuldenvrij.”

Quote Ik weet nu tot op de komma en op elk moment wat er op die rekening staat Melina van der Veen-Melikidis

Hoe veranderde die ervaring je?

,,Ik weet nu tot op de komma en op elk moment wat er op die rekening staat. Ik vind het bijzonder dat er mensen zijn die niet bijhouden wat er in en uit gaat. En ik vond er mijn passie door: ik heb alle ervaringen van de afgelopen jaren omgezet in een bedrijf waarmee ik vrouwen begeleid naar financiële onafhankelijkheid.”

Denk je ooit van je drang naar financiële controle af te komen?

,,Toen ik die schuld had weggewerkt, gingen bij mij alle remmen los. In die fase lukte het me niet eens om één euro te sparen. Nu is het weer in balans en kan ik weer goed sparen.”

Leef je nog steeds zo zuinig?

,,Vroeger deed ik boodschappen voor 80 euro in de week, inmiddels is het 120 euro maximaal. We zijn met zijn vijven, dus dat is best weinig. Ik koop mijn boodschappen online en ga nooit naar de winkel. Online heb je een goed overzicht van wat je uitgeeft. Als mijn mandje meer dan 120 euro is, haal ik er dingen uit. Dan eten we maar een dag soep of drinken limonade in plaats van cola. En als de koffiemelk op is dan maar gewone melk. Zolang we water hebben, is het oké. In de winkel ga je niet met een rekenmachine en een kar rondlopen en dingen terugleggen. Bovendien word ik niet verleid door aanbiedingen want die zijn vaak voor A-merken en die koop ik niet.”

Kandidaten gezocht

Is bezuinigen voor jou een sport en houd jij elke maand geld over? Of heb je creatieve manieren gevonden om tóch rond te komen ondanks de duurdere boodschappen en hoge energierekening? Én vind je het leuk om jouw tips te delen? Dan horen we graag jouw verhaal. Mail naar geld@dpgmedia.nl.

Hoe bezuinig je nog meer?

,,Alle meubels en kleding zijn tweedehands. Mijn kinderen krijgen geen pakjes drinken mee maar een drinkfles met water of limonade.”

En hoe hou je de energierekening laag?

,,Wij hebben een vast contract tot september 2023. Ik rondde altijd naar boven af zodat we geld terugkregen maar als de energiemaatschappij failliet gaat, krijg je dat geld niet terug. Nu ik dat weet, heb ik dit bedrag naar beneden gebracht. Ons verbruik is de helft van wat ze inschatten voor vijf personen.”

Hoe verbruik je zo weinig?

,,Wij hebben geen televisie op de slaapkamers. De verwarming staat bijna altijd uit. Ik ga vroeg naar bed en als de verwarming aan is, zet ik hem een uur voordat ik ga slapen uit. Ik denk dat ik door mijn geldproblemen heel bewust ben en veel meer besef wat eruit gaat.”

Quote Zo’n avond waarbij iedereen eten en drinken meeneemt hoeft niet veel geld te kosten Melina van der Veen-Melikidis

Hoe bespaar je op vrijetijdsbesteding?

,,Uit eten gaan vind ik echt te duur. Als we ergens heen willen, kijk ik eerst of er kortingscodes zijn of dat ik met ING-punten korting kan krijgen. Het is ook niet nodig om iedere week in de Efteling te zitten. Wij zijn van de bordspellen, met de kinderen of met vrienden. Zo’n avond waarbij iedereen eten en drinken meeneemt hoeft niet veel geld te kosten.”

Waar heb je wel geld voor over?

,,Vakanties, liefst drie keer per jaar. We sparen er 200 euro per maand voor, maar daar redden we het niet mee. Dan maar een maandje minder beleggen. Ik heb familie in Griekenland dus daar gaan we graag heen en we verblijven bij hen.”

Hoeveel sparen jullie?

,,Elke maand 1500 euro: 500 euro in een beleggingsfonds, 500 euro in crypto en 500 euro in losse aandelen. Ons spaardoel is nu om over vier jaar een jaar door Azië te kunnen reizen. Dat gaat ons waarschijnlijk 50.000 euro kosten. Ik hoop natuurlijk dat dat voor minder kan.”

