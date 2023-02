Meer betalen, maar minder krijgen: klanten ergeren zich aan verkapte prijsstijging

De bond kreeg de meeste meldingen over de siroop van Karvan Cévitam. De inhoud van de flessen siroop ging van 750 ml naar 600 ml, terwijl de prijs maar met tien cent daalde. In een kuipje Gouda’s Glorie Volle Pond zit nog maar 500 gram in plaats van 600 gram, maar de prijs steeg van 1,85 naar 2,49 euro. En in een zak Hema Koffiepads zitten nog maar 40 in plaats van 46 pads, terwijl de prijs omhoog ging van 3,00 naar 3,50 euro.

Krimpflatie

Als verklaring voor de ‘verkapte prijsstijging’ noemen fabrikanten tegen de bond onder meer stijgende kosten voor energie, transport en de prijsstijging van grondstoffen. ,,Voor vragen over de prijs hullen fabrikanten zich in stilzwijgen en verwijzen ze naar de supermarkten”, aldus de Consumentenbond.

Ook voor voedselwaakhond Foodwatch is het moeilijk te verkroppen dat voedingsmiddelenfabrikanten verpakkingen kleiner maken, terwijl de verkoopprijzen gelijk blijven of zelfs omhooggaan. ,,Fabrikanten zijn er wel als de kippen bij wanneer ze van de daken kunnen schreeuwen: ‘Nu, 50 gram gratis!’ of ‘Sterk in prijs verlaagd’. Vanuit wederkerigheid en transparantie zouden wij ook graag slogans zien als: ‘Sorry, even 75 gram minder’ en ‘Nu sterk in kiloprijs verhoogd!’”, aldus Foodwatch.