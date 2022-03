Marianne spoort vrouwen aan tot financiële zelfstandigheid: ‘Stap nooit uit arbeidsmarkt’

loonkloof ‘Als vrouw loop je nog steeds bijna een maandsala­ris mis voor hetzelfde werk’

Econoom Sophie van Gool zegt het in haar boek Waarom vrouwen minder verdienen recht voor zijn raap: mannen verdienen en bezitten véél meer geld dan vrouwen. Ter gelegenheid van Equal Pay Day op 10 november vertelt ze waarom er zoveel ge-‘ja-maar’ is als het gaat over dit onderwerp. ,,Mensen denken dat Nederland een progressief land is met gelijke kansen, maar de realiteit is anders.’’

9 november