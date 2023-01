Lydia’s aanmelding verdween in haar spamfolder: ‘Ik moest wel betalen’

GeldflatersIedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Lydia van der Meer (52), die 975 euro uitgaf aan een cursus die ze niet volgde.

Wanneer speelde dit?

,,Eind juni zag ik op LinkedIn een dagcursus reputatiemanagement voorbij komen. Ik was op dat moment bijna klaar met een opdracht, ik ben zzp’er en woordvoerder. Het leek me leuk om daarna even een cursus te doen.”

Doe je wel vaker een cursus?

,,Af en toe. Het geeft me energie om nieuwe dingen te leren.”

Maar je ging niet?

,,Nadat ik me per mail had opgegeven, hoorde ik er niets meer van. Ik dacht: dan zal het wel niet doorgaan. Ik heb nog wel even gezocht op LinkedIn, maar ik kon de link van het instituut dat die workshop aanbood niet meer vinden. Dan houdt het even op en doe ik de volgende keer mee, dacht ik.”

Quote Twee dagen later kreeg ik een mail van het instituut zelf. Je bent niet geweest maar je moet wel betalen: 975 euro Lydia van der Meer (52)

En toen?

,,De dag na de cursus kreeg ik via LinkedIn een mailtje van degene die die cursus gegeven had: Hoi Lydia, jammer dat je er gisteren niet was. Zal ik je even bellen om telefonisch een aantal dingen vanuit de cursus door te nemen? Ik antwoordde dat ik dat heel aardig vond en dat ik niet was gekomen omdat ik er niets meer over gehoord had. Maar dat zij zich niet schuldig hoefde te voelen. En dat ik volgende keer misschien wel mee zou doen.”

,,Twee dagen later kreeg ik een mail van het instituut zelf. Je bent niet geweest maar je moet wel betalen: 975 euro.”

Daar had degene die die cursus gaf niets over gezegd?

,,Zij had er niets mee te maken, denk ik. Zij was ingehuurd om die cursus te geven.”

Wat deed je?

,,Ik baalde. Ik was gewoon thuis toen die cursus werd gegeven, dus het is niet dat ik er geen tijd voor had gehad. Ik stuurde gelijk een mail terug: ik begrijp het niet, want ik heb niets meer over die cursus gehoord nadat ik me opgaf. Zij gaven aan dat ze me wel gemaild hadden.”

Hoe kan dat?

,,Waarschijnlijk is die mail in mijn spambox terechtgekomen. Ik zocht nog in mijn spambox maar die leegt zichzelf om de zoveel maanden, dus die mail zat er niet meer in.”

Wat deed je?

,,Ik ging de discussie aan. Normaal kun je een cursus niet volgen als je niet vooraf je factuur hebt betaald. En ik had ook geen reminder gekregen van: je hebt volgende week cursus, je wordt daar om die tijd verwacht. Dat vind ik wel gebruikelijk. Maar op die mail terug kreeg ik geen antwoord. Waarschijnlijk laten zij het erbij zitten, dacht ik. Niet dus.”

Want?

,,Twee weken geleden kreeg ik een mail: Je betalingstermijn van 60 dagen is bijna verlopen. Betaal nu, anders zetten we er een incasso op en moet jij die kosten ook nog betalen.”

Quote Ik heb mijn rechtsbij­stand­ver­ze­ke­ring gebeld. Die gaven aan dat je zelf verantwoor­de­lijk bent voor je spambox Lydia van der Meer (52)

Betaalde je?

,,Ik heb mijn rechtsbijstandverzekering gebeld. Die gaven aan dat je zelf verantwoordelijk bent voor je spambox. Ze zeiden ook dat het niet netjes was van dat instituut, maar wettelijk klopt het wat ze deden. Ik had dus geen poot om op te staan en moest wel betalen.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat ik regelmatig mijn spambox moet checken nu ik weet dat je daar als klant verantwoordelijk voor bent. En dat ik het voortaan beter in de gaten hou als ik me opgeef voor een cursus. Dan bel ik en vraag hoe het proces gaat. Vraag of zij me een bevestiging sturen. Alerter zijn. Het is veel geld. Maar flauw is het wel.”

