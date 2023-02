Linda en Sergio betalen 500 euro per maand aan energie: ‘De cv nog niet aan gehad’

Geld & GelukIn deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Linda en Sergio komen in aanmerking voor de voedselbank, maar vinden dat niet nodig. ‘Als we zin hebben in biefstuk, kopen we dat.’