Lily kocht een verkeerde douchecabine: ‘Toen we het bedrag afspraken, dacht ik: wat een boel geld’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Lidy van Lankeren (61), die 5800 euro kwijt was aan een douchecabine.

Waarom moest de douchecabine drie jaar geleden vervangen worden?

,,Vijftien jaar geleden heeft mijn man de badkamer helemaal zelf verbouwd. De douchecabine had een hoge rand zodat het een badje kon zijn voor als we kleinkinderen zouden krijgen. Maar je wordt ouder en op een gegeven moment kreeg ik steeds meer moeite eruit te stappen, ik was al een paar keer gevallen.”

Waarom deed je man het deze keer niet zelf?

,,Hij was nog niet met pensioen en had niet zoveel tijd. Ik dacht: weet je wat? Deze keer laten we het doen. Het was immers alleen de douchecabine die vervangen moest worden. Dus zocht ik online en bestelde bij een website een cabine plus twee mannen die het kwamen plaatsen.”

Quote Toen we het bedrag afspraken, 5800 euro, dacht ik nog wel: wat een boel geld, alleen voor een cabine Lidy van Lankeren

Wat ging er mis?

,,Toen we het bedrag afspraken, 5800 euro, dacht ik nog wel: wat een boel geld, alleen voor een cabine. Die mannen zouden de waterbak en douche weghalen en vervangen door een halfronde douchecabine. Het was in de tijd dat mijn dochter naar België moest om geopereerd te worden. Ik vroeg of het niet later kon. Het werd januari, een paar dagen voor mijn verjaardag. Ik zei nog: dan moeten jullie wel klaar zijn op mijn verjaardag want dan wil ik niet langer in de troep zitten. Ze beloofden mij dat het in één dag zou zijn gebeurd.

Toen ze aan het breken waren, kreeg ik een weemoedig gevoel, want mijn man had dat allemaal zo mooi gemaakt. Vervolgens werd het een vierkante douchecabine die we helemaal niet hadden besteld! Ook het glas sprong kapot tijdens het plaatsen, het was dun en armetierig spul, geen kwaliteit en dan voor dat geld. Mijn verjaardag ging voorbij en toen waren ze nog niet klaar.”

Hoe was het eindresultaat?

,,Vreselijk. De vloer is niet plat, het is alsof je in een trechter staat. Voor een onstabiel iemand als ik is dat gewoon gevaarlijk. Alle afdichtdopjes ontbreken, waardoor de schroeven door het water al snel begonnen te roesten. De platen waarmee de cabine aan de muur zit, sluiten niet aan bij de onderste tegels, het ziet er niet uit en je krijgt het niet schoon. En de voegen die gekit zijn, verkleurden al snel naar vies geel.”

Welke stappen ondernamen jullie?

,,Mijn man belde een paar keer met de directeur, hij liet in het foldertje zien wat we hadden besteld en wat we hadden gekregen. Ze kwamen er niet uit. Mijn man zei: laat maar, ik vervang het zelf wel over een paar jaar. We moesten nog 200 euro euro betalen, maar dat weigerde ik. Ook raar: alles moest contant betaald worden.”

Quote Het is maar geld, maar best veel en het zorgde voor een hoop ergernis in een leefruimte die belangrijk is Lidy van Lankeren

Wat leerden jullie hiervan?

,,We hadden bij meerdere bedrijven offertes moeten aanvragen zodat we prijzen konden vergelijken. En we hadden een lijst moeten vragen van de materialen die zij gingen gebruiken, zodat we de kwaliteit hadden kunnen checken. En het is beter bij een bedrijf te kopen dat een showroom heeft, zodat je van te voren kunt kijken hoe het er in het echt uitziet.

Maar de belangrijkste les: we hadden het nooit moeten doen op het moment dat we eigenlijk met ons hoofd bij onze zieke dochter zaten. Dan heb jij je aandacht er niet bij. Het is maar geld, maar wel best veel en het zorgde voor een hoop ergernis in een leefruimte die belangrijk is.”

Gaan jullie het laten vervangen?

,,Onlangs kochten we in de bouwmarkt voor 300 euro cabineruiten die naar buiten klappen, dan is het in ieder geval makkelijker om uit de douche te stappen. Mijn man is nu met pensioen en als het weer beter is, gaat hij zelf aan de slag om er weer een fijne, veilige badkamer van te maken.”

