Klanten wachten langer met rekening betalen: wanbetalingen in halfjaar bijna verdubbeld

Recessie lijkt onafwend­baar, maar kans is groot dat we er weinig van zullen merken

Het consumentenvertrouwen stond nog nooit zo laag als nu. En de inflatie was in decennia niet zo hoog. Daarmee lijkt een economische recessie onafwendbaar. Maar het is de vraag of we daar veel van gaan merken. Wie een baan heeft weet dat er maandelijks geld op de rekening komt.

15 september