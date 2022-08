Kind uit armer gezin leeft 15 jaar korter (en de overheid pakt dat verkeerd aan)

Huisarts bezorgd: inflatie dringt door tot in de spreekka­mer

Huisartsen krijgen, doordat alles steeds maar duurder wordt, steeds vaker patiënten met gezondheidsklachten in de spreekkamer. Want door langdurige geldstress kunnen fysieke en mentale klachten ontstaan, erger worden of blijven bestaan.

