Jill betaalt 699 euro per maand: ‘Kinderen zetten verwarming aan en gaan vervolgens naar buiten’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jill* (42) uit Den Bosch.

Hoe woon je?

Jill, die in verband met mogelijke negatieve impact op haar bedrijf niet met haar achternaam genoemd wil worden, vertelt: ,,Wij wonen sinds 2017 met z’n vieren in een vrijstaand huis uit 1967 in Den Bosch. Het woonoppervlak is 190 vierkante meter. Omdat ons verbruik vrij hoog is, wilde ik de spouwmuur laten isoleren. Maar bij een proefboring bleek dat er al negen centimeter isolatie in zat. Verder is de vloer gedeeltelijk geïsoleerd, maar het dak dan weer niet. We hebben overal het ‘gewone’ dubbel glas.

Met twee kinderen van 14 en 17 verbruiken we nogal wat energie. Of zij er ook rekening mee houden? Absoluut niet. Die zetten de verwarming lekker aan en gaan vervolgens naar buiten. Of ze gaan een uur in bad en vervolgens stappen ze nog onder de douche. Nee, dat besef is er nog niet.

Deze aflevering van 'Energierekening' is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren (zie onderaan dit artikel).

Ik zou ook wel zonnepanelen willen, maar omdat de energieprijzen zo zijn gestegen, duurt het sparen nu wat langer. En ik ga ook niet krom liggen voor een warmtepomp. We hebben eind 2021 onze cv-ketel vervangen voor een nieuwe Remeha en dat kan ik iedereen aanbevelen. Ik las dat de besparing van gas wel zou meevallen, maar het scheelt ons ongeveer 300 kuub per maand ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Dat vind ik nogal de moeite. Die investering van 1100 euro hebben we er op die manier zo uit.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb nu een 3-jarig contract genomen bij Innova Energie. Dat was een paar maanden geleden voor ons de voordeligste optie. Maar we zijn wel van 400 naar 699 euro per maand gegaan. Dat is niet gezond meer. Ik vind het eerlijk gezegd te gek voor woorden. Dat is bijna de hypotheek. Daar zou ik zowat een huis van kunnen kopen. Ik heb het voor drie jaar laten vastzetten omdat ik anders richting de 1000 euro per maand zou gaan. Als de prijzen zakken kan ik altijd nog switchen. Je betaalt dan wel een boete, maar dat is het dan wel waard. Ik moet zeggen dat we ook wel veel verbruiken. Ongeveer 10.000 kWh aan stroom per jaar en 4100 kuub gas.”

Quote Soms wassen we zelfs twee keer per dag, maar ik probeer het wel na 21.00 uur te doen. Dan gaat ons daltarief in Jill

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik probeer goed op het sluipverbruik te letten. Dat kan ik zien in de app van mijn verbruik. Als we naar bed gaan zet ik bijvoorbeeld de stekkerdozen uit of trek ik de stekkers uit het stopcontact. We hebben wel overal ledlampen en als het even kan is het hier nooit warmer dan 19 graden. Als ik niet thuis ben en ik zie in de app dat de kinderen de verwarming weer hebben aangezet, dan kan ik die van afstand weer omlaag zetten. Heel handig. We wassen wel veel, de wasmachine en droger staan iedere dag wel aan. Soms zelfs twee keer per dag, maar ik probeer het wel na 21.00 uur te doen. Dan gaat ons daltarief in. Soms probeer ik de was op te sparen voor het weekend. Maar die apparaten slurpen natuurlijk veel energie.”

Ik probeer de kinderen natuurlijk wel bij te brengen dat energie gewoon erg duur is. Soms komen er vriendjes over de vloer en dan klagen ze dat het koud is. Dan zeg ik dat ze maar een trui of een jas aan moeten trekken. Het kost gewoon veel geld. Ik zeg het constant, maar waarschijnlijk komen ze er later wel achter als ze het zelf moeten gaan betalen.”

Hypotheek verhogen

Fabian Grotenhuis, energieprestatieadviseur: ,,Het gaat hier om een bovengemiddeld grote, en matig geïsoleerde (geen dakisolatie, onvolledige vloerisolatie en gewoon dubbel glas) vrijstaande woning uit de jaren 60 waar een gezin woont met twee tieners die graag in bad gaan en absoluut geen rekening houden met het energieverbruik. Deze combinatie zal zeker leiden tot een ruim bovengemiddeld verbruik. Verder schat ik in dat het nieuwe voorschot gebaseerd is op historisch verbruik en dat daar nog geen rekening gehouden is met de besparing door de vervanging van de cv-ketel en dat het huidige voorschot mogelijk te hoog is, waardoor ze dus zeer waarschijnlijk geld terug gaan krijgen. Gezien het hoge elektraverbruik zou ik ook adviseren te investeren in zonnepanelen. Met deze hoge energieprijzen en de huidige subsidieregelingen is de terugverdientijd relatief kort. Het huis is in 2017 aangekocht, dus ik verwacht dat er een grote kans is dat er overwaarde in de woning zit. Ik adviseer ze om te kijken of er een mogelijkheid is om de hypotheek iets te verhogen om de energiebesparende maatregelen op een aantrekkelijke wijze te financieren.

