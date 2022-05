Jessy spaart 500 euro per maand: ‘Voor mijn dertigste wil ik appartement in Barcelona kopen’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jessy Oudeman (27) die geld bespaart door op huizen te passen.

Inkomsten per maand:

Betaalt zichzelf 2000 euro per maand uit. Sinds januari is ze uit loondienst en verdient ze haar geld met freelance finance klussen, haar blog (affiliate en verkoop online producten) en coaching.

Leeft met: alleen

Woont in: Amsterdam Uitgaven per maand:

Wonen: geen

Energie: geen

Verzekeringen: 138 euro

Boodschappen: 200-250 euro

Sporten: 75 euro

Kleding: 20 euro

Vervoer: 0 euro

Horeca: 50 euro

Vakanties: 200 euro

Sparen: 500 euro

Beleggen: 500 euro

Slechts 200 tot 250 euro aan boodschappen per maand?

Jessy: ,,Die vraag krijg ik vaak. Toch lukt het me om iedere week voor 50 euro boodschappen te doen. Ik begon daarmee als student, omdat ik wilde reizen. Ik ben er nooit mee gestopt. Voor meerdere dagen koken, maximaal twee keer in de week boodschappen doen, veel in de vriezer. Ik koop voornamelijk groente en fruit en ingrediënten waar je veel kanten mee op kan.”

Maar voor iedereen zijn producten duurder geworden. Hoe vang jij dat op? Ga je alleen voor aanbiedingen?

,,De Jumbo heeft goede aanbiedingen voor groenten en fruit en soms koop ik bij Albert Heijn 1 plus 1 gratis. Verder heb ik het idee dat je door aanbiedingen meer koopt omdat je denkt: zo goedkoop; dat heb ik nodig! Het gebeurt ook dat als je goed naar de prijs kijkt, de aanbieding dezelfde prijs heeft als normaal. Of dat de inhoud geen 500 maar 400 gram is. Een kwestie van opletten.”

Quote Ik was al begonnen met mijn bedrijf en het leek me makkelij­ker als ik de eerste maanden minder hoefde te verdienen Jessy Oudeman

Je grootste besparing is dat je geen woonlasten hebt. Hoe leef je dan?

,,Sinds ik in januari uit loondienst ging, pas ik op huizen. Ik was al begonnen met mijn bedrijf en het leek me makkelijker als ik de eerste maanden minder hoefde te verdienen. Dus zegde ik mijn huur op en plaatste oproepjes op sociale media.”

Maar dan leef je eigenlijk als een nomade. Is dat niet onhandig?

,,Het is zeker niet voor iedereen en er zitten nadelen aan. Je leeft een beetje uit je koffer. Je moet altijd weer naar het volgende huis zoeken, dat moet aansluiten op je huidige verblijf, je bent tijd kwijt aan kennismaken, sleutels ophalen. Ik doe het alleen als het minimaal twee weken is en ik zeg niet toe als ik nog niet in het huis ben geweest. En het wordt makkelijker, mensen vragen me regelmatig terug.”

Vind je het niet vervelend om geen eigen plek te hebben?

,,Ik heb er geen moeite mee. Uiteindelijk wil ik mijn eigen plek, dat is ook waarvoor ik nu spaar. Voor mijn dertigste wil ik een appartement in Barcelona kunnen kopen. Amsterdam is fantastisch in de zomer maar in november tot januari? Grijs, regen en iedereen zit binnen.”

Hoeveel wil je sparen?

,,Ik werk toe naar 30.000 euro, dan kan ik deels een hypotheek nemen. Het gaat nu vrij hard met mensen die willen kopen in Zuid-Europa, de prijzen stijgen snel. Maar ik hoef ook geen paleis in de beste buurt, gewoon een plekje voor mezelf.”

Quote Ik doe leuke dingen maar als vrienden vragen; zullen we uit eten? Dan stel ik voor iets te gaan drinken of dat ze bij mij komen eten Jessy Oudeman

Wat laat je om deze droom te verwezenlijken?

,,Ik koop mijn kleding tweedehands, verstel wat stuk is voor ik nieuw koop. Ik doe leuke dingen maar als vrienden vragen; zullen we uit eten? Dan stel ik voor iets te gaan drinken of dat ze bij mij komen eten. Het grappige is dat zij vaak antwoorden: ik heb er eigenlijk ook geen geld voor.”

Je belegt wel 500 euro per maand.

,,Toen ik drie jaar geleden met beleggen begon, was het 50 euro in de maand. Het kwam door mijn stage in New York. Daar zag ik mensen zich 60 uur in de week kapot werken en hun geld uitgeven aan spullen en eten om zich even beter te voelen. Ik dacht: dit is echt niet hoe ik oud wil worden! Dus ben ik gaan denken hoe ik het geld waar ik hard voor werk meer nut kan geven, op termijn. Zo kwam ik bij beleggen uit. Alles wat ik met beleggen verdien, stop ik terug. Ik wil het laten staan tot ik het graag wil gebruiken. Ik houd er gewoon van om te kijken wat ik allemaal kan doen met de keuzes die ik heb.”

