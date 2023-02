Janneke maakte grote fout met dakkapel en leerde: ga nooit af op advies van een expert

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Janneke van den Brink (40) die 4000 euro extra kosten moet maken, nadat ze zonder vergunning een dakkapel liet plaatsen.

Wanneer speelde dit?

,,In 2018 kochten mijn man en ik ons eerste beleggingspand voor de verhuur. Dat deden we met de overwaarde van onze eigen woning.”

Waarom een beleggingsavontuur beginnen?

,,Het doel is financiële onafhankelijkheid. Dat ik wel werk maar niet omdat het moet. De verhuur zou onze vaste lasten moeten gaan dekken. Superspannend natuurlijk om zo’n sprong te wagen.”

Wat voor pand kochten jullie?

,,Een pand dat al maanden op Funda stond en waar niemand geïnteresseerd in leek. Een krotje eigenlijk. Het dak was volledig ingezakt, het had energielabel G of zo. Kortom: er moest veel aan gebeuren.”

Quote Onze aannemer zei dat we er echt geen vergunning voor hoefden aan te vragen Janneke van den Brink (40)

Waarom een dakkapel plaatsen?

,,Het huis heeft zo’n puntdak. Met de tweede verdieping kon je daardoor niet veel. Onze aannemer, die al veel woningen in die buurt van een dakkapel had voorzien, zei dat we er ‘echt geen vergunning voor hoefden aan te vragen’. En wij dachten: als iemand dat weet, dan is hij het.”

Maar hij wist het eigenlijk niet zo goed?

,,Toen die dakkapel al voor 10.000 euro was geplaatst, keek de makelaar eens rond. ‘Mooie dakkapel’, zei hij. ‘Hebben jullie daar een vergunning voor aangevraagd?’. Zeker van onze zaak vertelden we hem dat de aannemer had gezegd dat dit echt niet nodig was. Waarop de makelaar vertelde dat hij al heel wat huizen in deze buurt had verkocht en er eigenlijk wel zeker van was dat wij een vergunning ervoor hadden moeten aanvragen.”

Wat deden jullie?

,,We gingen informeren bij de gemeente en we hadden er wel degelijk een vergunning voor moeten aanvragen. En Welstand zou moeten gaan beslissen of een dakkapel aan de voorkant van het huis überhaupt wel in het straatbeeld zou passen. Hiervoor moesten we eerst een aanvraag doen voor die vergunning.”

Schrokken jullie je niet helemaal kapot?

,,Ja! Onze eerste investering en al meteen zo’n tegenslag.”

Quote We hadden beiden schuld: wij hadden zelf ook beter onderzoek moeten doen. Janneke van den Brink (40)

En kregen jullie de vergunning?

,,Gelukkig wel, maar dat heeft zeker een maand of drie geduurd. De tekeningen voldeden in eerste instantie niet en toen moesten we nieuwe aanleveren. Het kostte zenuwen en een hoop geld. Dat terwijl we een hogere hypotheek op onze eigen woning hadden genomen om te kunnen starten met dat beleggingspand. Daarnaast hadden we een verhuurhypotheek, dus we betaalden dubbel. En die kosten liepen door terwijl we niet verder konden. Het was een fout van 4000 euro die ons bespaard had kunnen blijven.”

Hebben jullie de aannemer hierop aangesproken?

,,Jazeker. Maar dat werd een welles-nietesverhaal. Uiteindelijk concludeerden we dat we beter konden stoppen met vingers wijzen. We hadden beiden schuld: wij hadden zelf ook beter onderzoek moeten doen. Hij heeft de klus netjes afgemaakt. Ik merkte dat aannemers niet graag fouten toegeven en ik wilde hem niet wegjagen. In die prijsklasse een aannemer vinden op korte termijn, ging ons niet lukken.”

Quote Zelfs de beste aannemer kan niet van alles op de hoogte zijn Janneke van den Brink (40)

Wat leerden jullie ervan?

,,Dit was een wijze les. Met stip op één: ga nooit van een expert uit maar doe eigen onderzoek. Een expert kan verstand van zaken hebben maar er kan ook altijd wat veranderen aan de regels. Zelfs de beste aannemer kan niet van alles op de hoogte zijn. En zoiets moet je in je eigen portemonnee voelen om echt alerter te worden.”

