In tegenstelling tot wat een incassobureau beweert, is een rekening niet altijd terecht

Soms blijft een openstaande rekening te lang liggen. Dan kan je te maken krijgen met een incassobureau. Als je nog nooit met een geldvordering te maken hebt gehad, kan dat best eng zijn. In deze rubriek legt Consumentenbond-redacteur en onderzoeker Marco van ’t Woudt je rechten uit. Deze week: wat als een incassobureau geld van je eist?

Als een bedrijf of een incassobureau geld bij je wil innen en daarbij een dreigende toon aanslaat, kan dat onprettig zijn. En dat gebeurt helaas. ,,Het verschilt per incassobureau, maar er zitten bedrijven tussen die intimiderend mailen of dreigend bellen om betaling af te dwingen’’, zegt Van ‘t Woudt. ,,Dat is vervelend, want een laatste aanmaning krijgen is sowieso spannend.’’

Wat je in zo’n geval in elk geval niet moet doen, is de brief ongeopend weggooien. En ook niet: direct betalen. ,,Controleer eerst de rekening en bijkomende kosten. En vraag bij twijfel om advies, bijvoorbeeld bij onze juridisch experts. Want het is nog maar de vraag of je de rekening wel moet betalen.

In tegenstel­ling tot wat een incassobu­reau beweert, is een rekening niet altijd terecht

Er zijn helaas bedrijven die je onterecht in een incassotraject duwen, zoals met ongevraagde vervolgzendingen of bij misleidende telefonische verkoop. In tegenstelling tot wat een incassobureau beweert, is een rekening dus niet altijd terecht.’’

Wat doe je als je de rekening niet herkent? Of het niet eens bent met de hoogte van het bedrag?

,,Protesteer met een aangetekende brief. Schrijf dat je het er niet mee eens bent en vraag het incassobureau te bewijzen waarom jij de rekening moet betalen. Onze leden helpen we hierbij op weg met voorbeeldbrieven.’’

De bijkomende incassokosten kunnen toch pittig zijn?

,,Je moet eerst een kosteloze herinnering van de rekening krijgen voordat er incassokosten gerekend mogen worden. Deze zogenaamde 14 dagen-brief biedt je de gelegenheid om de openstaande factuur te betalen zonder bijkomende kosten. Stel dat je de brief niet hebt ontvangen, dan laat je het incassobureau dit weten. Het moet namelijk bewijzen dat de brief je heeft bereikt.’’

Als je de openstaande factuur niet binnen veertien dagen betaalt, krijg je te maken met incassokosten. Er zijn regels voor de bedragen. ,,Op onze website staat een tabel waar je kunt checken of de berekende incassokosten correct zijn. Hoe hoger de oorspronkelijke rekening, hoe hoger de incassokosten.’’

Wat als de rekening klopt maar je die niet in één keer kunt betalen?

,,Dan is het handig te vragen om een betalingsregeling. Daarmee betaal je je schuld in delen. Dat is uiteindelijk ook in het belang van het incassobureau. Wil het bedrijf geen regeling of heb je meerdere schulden waar je zelf niet meer uitkomt? Zoek dan hulp, bijvoorbeeld bij je gemeente.’’

Een incassobu­reau kan geen beslag leggen op je inkomen of bezit

Hoe spannend zo’n incassobrief ook is, Van ‘t Woudt kan de ontvanger ook geruststellen: ,,Een incassobureau kan geen beslag leggen op je inkomen of bezit.’’

Wel kan het incassobureau of het bedrijf dat zijn geld wil zien, naar de rechter stappen. Dan krijg je een dagvaarding: een oproep om bij de rechter te verschijnen. Zoek juridisch advies maar ga in elk geval wel naar de zitting toe. Dat is belangrijk. ,,Zorg dat je weet wat er in de dagvaarding staat. Wat wordt er geëist en wat is verder belangrijk?’’

Een deurwaarder legt pas beslag als de rechter de vordering toewijst. Ook daar zijn regels voor. ,,Bij loonbeslag moet rekening worden gehouden met een beslagvrije voet: dat deel van je loon of uitkering dat nodig is om van te kunnen leven. De hoogte van de beslagvrije voet is voor iedereen anders, die hangt af van verschillende factoren.

Het Juridisch Loket kan je (gratis) helpen om de beslagvrije voet te berekenen. Zo weet je of het juiste bedrag op je loon of uitkering wordt ingehouden. Er zijn ook situaties denkbaar waarin niet al je vakantiegeld onder het beslag zou mogen vallen.’’

Wat je situatie ook is: kom altijd in actie. ,,Steek je kop niet in het zand. Maar betaal ook niet zomaar gelijk bij de eerste brief. Controleer de rekening, protesteer zo nodig en vraag om meer informatie. Of zoek hulp van een jurist of bij je gemeente.’’