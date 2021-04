Ilona (40) spaart 700 euro per maand: ‘Broer en zus noemden me vroeger al een ‘potter’’

superbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Ilona Dieleman-Roelofs (40), die van haar geldmanagement-skills haar beroep maakte.

Ilona Dieleman-Roelofs (40) Leeft met: Partner en twee kinderen van 10 en 12 jaar oud

Woont in: Nieuwvliet Maandelijks inkomen

Als winstadviseur voor eigen bedrijf, Flex Your Profit: vast salaris van 2.100 euro Uitgaven per maand

Huisvesting: 750 euro

Energie: 160 euro

Abonnementen: 15 euro

Boodschappen: 600-700 euro

Sparen: 700 euro

Sporten: 70 euro

Vakanties: 2000-2500 euro per jaar

Horeca: 100 euro

Kleding: Wisselend

Tanken: 150 euro

Pensioen: 250 euro

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: 190 euro

Je spaart maar liefst 700 euro per maand. Waarom?

,,Samen met mijn partner, die ongeveer hetzelfde inkomen heeft en hetzelfde bijlegt, doe ik periodieke overboekingen. Een deel gaat naar de spaarrekeningen van de kinderen en de rest gaat naar andere spaarrekeningen. We sparen voor onvoorziene zaken. Gaat de wasmachine stuk, dan wil ik die meteen kunnen vervangen. We rijden ook veel kilometers, dus om de zoveel jaar moeten we een nieuwe auto. Daar moeten we rekening mee houden.’’

Waarom rijden jullie zoveel?

,,Wij wonen in Zeeland en mijn ouders wonen 250 kilometer verderop, die wil ik iedere maand bezoeken. Bovendien moet ik naar klanten ook vaak een eind rijden.’’

Quote Als de kinderen iets willen, een skateboard of iets voor de Playstati­on, dan mogen ze daar zelf voor sparen Ilona (40)

Kunnen de kinderen bij hun spaargeld komen?

,,Die rekeningen komen pas vrij als ze achttien zijn. Mijn ouders hebben altijd gespaard zodat wij konden studeren, die kans wil ik mijn eigen kinderen ook geven. Ik weet wat het ongeveer gaat kosten. Vanaf hun geboorte sparen wij dus al voor ze.

Ze krijgen zakgeld om te leren sparen, de oudste 2,50 euro per week en de jongste 1 euro. Als ze dan iets willen, een skateboard of iets voor de Playstation, dan mogen ze daar zelf voor gaan sparen.

Zakelijk gezien spaar ik ook veel, bewust: ik heb graag een buffer voor mijn salaris en mijn vaste kosten. Van al mijn inkomsten zet ik 9 procent opzij in een aparte pot, 3 procent voor mijn winstuitkering en 6 procent buffer. Van die 3 procent geef ik mezelf een keer per kwartaal een winstuitkering. Een beloning voor de beste werknemer van mijn bedrijf, haha. Hier koop ik iets van dat ik echt heel graag zelf wil en als er dan nog iets overblijft gaat het privé in de spaarpot voor het huis of vakantie.’’

Volledig scherm Ilona (40) is winstadviseur, en keert zichzelf elk kwartaal iets uit van haar eigen winst. © Gwendolyn Pieters Fotografie

Wat kocht je zoal van deze winstuitkering?

,,Mijn winstuitkering van het eerste kwartaal gaat bijvoorbeeld naar een smartwatch. Het restant is voor de vakantie. Ik heb ons gezin ook al eens getrakteerd op een weekendje weg.’’

Heb jij je zuinigheid van je ouders meegekregen?

,,Ja, mijn broer en zus noemden me vroeger al een ‘potter’. Onze ouders runden een boerenbedrijf waar de inkomsten sterk wisselden. Ik heb dat gemerkt; we gingen nooit op vakantie en mijn moeder ging altijd naar de goedkoopste supermarkt. Een tijd lang maakte zij onze kleren zelf, ze waren heel slim en bewust met geld bezig. Als het een jaar minder ging, moesten ze dat financieel kunnen opvangen.’’

Je broer en zus hebben dat minder overgenomen?

,,Zij gaan daar anders mee om. Ik ben meer van de zekerheid. Dat hoor ik ook altijd terug van klanten, jij speelt op zekerheid. Ik heb gewoon liever een buffer van zes maanden dan enkel een maand.’’

Is je man ook zo?

,,Mijn man doet thuis niets met financiën. Maar hij is ook geen big spender, hij kan serieus sparen. Hij is niet iemand die veel waarde hecht aan materiële zaken, maar wil hij iets hebben, dan gaat hij voor kwaliteit. Ik ben meer van de koopjes. Ik vind het een sport om iets voor de laagste prijs te kunnen krijgen.’’

Maar ben je dan niet de hele tijd met geld en rekenen bezig?

,,Nee hoor, het meeste loopt automatisch, dus dat kost niet veel tijd. Ik gebruik voor mijn zakelijke verdelingen een excelbestand dat de verdelingen voor me doet.’’

Quote Mijn moeder rolde ook altijd de tandpasta tubes helemaal tot het laatste drupje op Ilona (40)

Hoe bezuinig je?

,,In de supermarkt koop in nooit A-merken. Ik ben bewust met licht uitdoen, deuren dicht om de warmte vast te houden. Die dingen probeer ik ook mijn kinderen mee te geven. Mijn moeder rolde ook altijd de tandpasta tubes helemaal tot het laatste drupje op want daar kun je ook nog je tanden mee poetsen.’’

Waar geef je het minst graag aan uit?

,,We moesten nieuwe steunbalken in ons huis. Hout is duur, een aannemer is duur en dat zie je niet terug want ze zitten achter het plafond. Maar dat is het wel waard, natuurlijk.’’

Wat is jouw beloning?

,,Mijn man werkt ‘s zomers lange dagen, hij zit in strandonderhoud. Ik werk dan een paar weken niet, en kan ik nog steeds mijn rekeningen betalen. Dat geeft rust.’’

