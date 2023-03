Ik vind hun hele idee zo onethisch dat ik er niet aan meewerk

Grote schenking ontvangen vorig jaar? Dan heb je nog een paar dagen om aangifte te doen

Heb jij vorig jaar geld geschonken of geld gekregen en is dat meer dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag? Dan moet je aangifte schenkbelasting doen. Voor schenkingen in 2022 moet die aangifte vóór 1 maart binnen zijn.