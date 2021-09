Hoe oplichters kunstenaar Susan (51) voor honderden euro’s proberen te tillen (en zij is niet de enige)

Het begon met een mailtje: iemand uit de Verenigde Staten die geïnteresseerd is in haar werk. Susan Ruiter googelt de naam van de afzender en die blijkt van een in Amerika bekende kunstenaar te zijn. Zij stuurt de informatie terug. Heel gek is het allemaal nog niet voor haar, want de schilderijen van de 51-jarige Ruiter liggen goed in de markt en ze verkoopt vaker aan kunstliefhebbers buiten Nederland: ,,Een paar keer per jaar heb ik kopers uit landen als Australië en Italië.’’



De mailer vraagt in reactie op haar antwoord of ze wil skypen. Mooi, denkt Ruiter, want tijdens zo’n videogesprek kan ik hem zien. Dat valt tegen, want het beeld van de man blijft zwart. Hij verexcuseert zich voor zijn kapotte camera. Ruiter voelt nattigheid. Als de potentiële kunstkoper ook nog met het verhaal komt dat hij de schilderijen snel wil hebben, voorstelt die via een speciaal transportbedrijf naar Amerika te versturen en voorstelt dat Ruiter de verzendkosten voorschiet, weet de Vlaardingse hoe laat het is: ,,Oplichters.’’