Henk kocht een Fiat van 21.000 euro: ‘Een snoepje, maar eigenlijk overbodig’

Bruidspa­ren steeds duurder uit: ceremonie in een gemeente­huis kost 10 procent meer

Doordeweeks trouwen in een gemeentehuis is in 2022 na twee jaren van corona gemiddeld 10,1 procent duurder geworden dan in 2019. Een doordeweekse ceremonie is het duurst in het Utrechtse gemeentehuis. Kosten? 829 euro.

2 mei