Heb je een fiscaal partner? Zo pak je dat slim aan bij je belastingaangifte

Ben je getrouwd, of voer je gezamenlijk een huishouden, dan word je door de Belastingdienst (meestal) gezien als fiscale partners en vul je gezamenlijk je jaarlijkse belastingaangifte in. Wat betekent zo’n fiscaal partnerschap? Wat zijn de voor- en nadelen?

Om door de Belastingdienst beschouwd te worden als fiscaal partner moet je getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap, een samenlevingscontract, samen een kind hebben (of het kind van je partner officieel hebben erkend), samen eigenaar zijn van een woning (waar je samen in woont) of iemand hebben opgenomen als pensioenpartner.

,,Is een van deze voorwaarden op jou van toepassing, dan ben je fiscaal partner”, zegt Tosca Voogd van Belastingbespaarders.nl. Je kunt ook fiscaal partner zijn met je kind. ,,Als hij of zij 27 jaar of ouder is en jullie samen een woning hebben gekocht, bijvoorbeeld.” Het makkelijkst is om in dat geval samen digitaal aangifte te doen. Maar het kan ook apart van elkaar, aldus de site van de Belastingdienst. Wel is het handig om in dat geval te overleggen.

Quote Je kunt aftrekpos­ten - zoals studiekos­ten, specifieke zorgkosten en giften - aftrekken van diegene die de meeste belastin­gen betaalt Tosca Voogd van Belastingbespaarders.nl

Wat zijn de voordelen van een fiscaal partnerschap?

De voordelen van het fiscaal partnerschap hebben te maken met de ‘optimale verdeling’. Fiscale partners kunnen onderling hun aftrekposten en vermogen op zo’n manier met elkaar verdelen dat zij gezamenlijk het minst belasting hoeven te betalen.

,,Stel dat jouw partner met haar inkomsten in de tweede belastingschijf valt en jijzelf in de eerste schijf omdat je minder verdient”, zegt Voogd. ,,Dan kun je aftrekposten - zoals studiekosten, specifieke zorgkosten en giften - aftrekken van diegene die de meeste belastingen betaalt.” Zo worden de inkomsten die vallen in die tweede schijf lager en gaan de gezamenlijke belastingen die beiden betalen omlaag.

Het is ook mogelijk om de aftrekposten deels bij de ene partner en deels bij de andere partner neer te leggen. ,,Boekhouders maken gebruik van betaalde software om de beste verdeling uit te rekenen”, zegt Voogd. ,,Zelf kun je aan het eind van de belastingaangifte proberen welke verdeling voor jullie het meest gunstig is.”

Minder vermogensbelasting voor fiscaal partners

Een tweede voordeel is de vermogensbelasting. Het heffingsvrije vermogen voor een persoon is 50.000 euro (in 2021). Met een fiscaal partner is dit bedrag 100.000 euro. ,,Als jij 80.000 euro hebt en jouw partner 10.000 euro betaal je gezamenlijk geen vermogensbelasting”, zegt Voogd.

Een derde en laatste voordeel is de heffingskorting. Als beide fiscaal partners werken (met een minimaal inkomen van 5153 euro per jaar) én een kind hebben jonger dan 12 jaar, kunnen zij een ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’ krijgen van maximaal 2815 euro (in 2021). ,,Zo wil de overheid beide ouders van jonge kinderen stimuleren om te werken”, zegt Voogd. Deze korting wordt automatisch verrekend bij het invullen van de belastingaangifte.

Quote Als beide fiscaal partners een eigen koopwoning hebben, kan er maar een daarvan in Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) vallen Tosca Voogd van Belastingbespaarders.nl

Zijn er ook nadelen?

,,Als beide fiscaal partners een eigen koopwoning hebben, kan er maar een daarvan in Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) vallen”, zegt Voogd. De andere woning valt dan in Box 3 (voordeel uit sparen en beleggen). ,,In dat geval moet over deze woning een bepaald percentage van de WOZ-waarde belasting worden betaald en is het niet mogelijk om de hypotheekrente af te trekken. Je mag maar van één woning hypotheekrente aftrekken.”

Een tweede nadeel is dat de drempel om bepaalde kosten af te mogen trekken hoger komt te liggen met een fiscaal partner. Zorgkosten bijvoorbeeld mag je aftrekken boven een bepaalde drempel. Die drempel is 1,65 procent van het gezamenlijke inkomen (tussen de 7989 en 42.434 euro in 2021). Voogd: ,,Stel dat je zelf 10.000 euro verdient, dan kun je zorgkosten boven de 165 euro aftrekken. Verdien je samen met je partner 40.000 euro, dan ligt die drempel al op 660 euro aan zorgkosten.”

Geen fiscaal partner meer halverwege het jaar?

En wat als jouw fiscaal partner halverwege het jaar géén fiscaal partner meer is, bijvoorbeeld door een scheiding? “Je kunt er dan voor kiezen om dat jaar nog samen de belasting in te vullen. Voor dat gehele jaar wordt je dan nog gezien als fiscaal partner”, zegt Voogd. ,,Dat maakt de administratie makkelijker. In de praktijk zien we dat de meeste mensen daarvoor kiezen.” Ook is het mogelijk om over een deel van het jaar gezamenlijk aangifte te doen en voor een deel gescheiden. ,,Dat kan bijvoorbeeld voordelig zijn als beide partners een eigen huis kopen.”

