Hans heeft al veel van zijn hypotheek afgelost: ‘Van kapitaal kon ik huis voor zoon kopen’

Kunst kopen? Kunste­naars zijn steeds vaker online te vinden

12 september Uit onderzoek van kunstplatform Artsy blijkt dat 25 procent van de aankopen in kunst inmiddels online plaatsvindt. De Next Gen Collector vertoont daarin heel ander gedrag dan de klassieke kunstkoper. Zo wordt er veelal direct bij de kunstenaar gekocht in plaats van bij de galerie. Wat levert dit voor financiële voordelen op voor de kunstenaar? En is dit het einde van de galeries?