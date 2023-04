Hanna wilde collega helpen: ‘Omdat ik het kon betalen, bood ik aan haar ticket te kopen’

Geldflaters Alwin zag het tijdsver­schil over het hoofd en was 1000 euro kwijt: ‘Dit was niet nodig geweest’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Alwin Nieuwpoort (57), die zijn hotel te laat verzette.