Gwens borsten zijn haar beste aankoop: ‘Kostten 4500 euro’

Hoeveel scheelt het op je premie en drie andere vragen over een collectie­ve zorgverze­ke­ring

Bijna een op de vijf mensen was vorig jaar collectief verzekerd via een werkgever. Ook voor komend jaar kan dat nog, vanaf 2023 vervalt de collectieve zorgverzekering op de basisverzekering. Wat scheelt het eigenlijk en waarom gaat deze mogelijkheid eruit? Vier vragen over een collectieve zorgverzekering.

27 december