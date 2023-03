Grootste ergernis over kattenvoer Whiskas: opeens 44 procent duurder

Het fenomeen bestaat al veel langer, maar het viel consumentenprogramma Radar op dat het de laatste tijd wel heel vaak voorkomt: krimpflatie. Fabrikanten stoppen minder in de verpakking maar houden de prijs wel ongeveer gelijk of gooien die zelfs omhoog. Radar besloot een oproep te doen aan kijkers om producten te noemen waarbij men zich hier schuldig aan heeft gemaakt. De voorbeelden stroomden binnen.



Radar nomineerde tien merken voor de ‘Wie heeft de kleinste’-trofee, waarna het publiek de afgelopen week kon stemmen op het meest ergerlijke voorbeeld. Die twijfelachtige eer gaat naar Whiskas 7+. De twaalf blikjes van Whiskas 7+ hadden eerst nog een inhoud van 100 gram en gingen ooit voor 4,49 euro over de toonbank, maar opeens is het gewicht van de twaalf blikjes nog maar 85 gram en moeten consumenten een bedrag van 5,49 euro betalen: een stijging van 44 procent.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © AFP

Bekijk hieronder alle stijgingen van de producten die genomineerd waren. Het verhaal gaat daarna verder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Roel Govers, hoofd Corporate Affairs van Mars Nederland dat het kattenvoer produceert, kreeg de trofee ‘Wie heeft de kleinste’ zojuist uit handen van Antoinette Hertsenberg. In een eerste reactie zegt hij: ,,Uit onderzoek van Whiskas bleek dat die porties verkleind moesten worden, om te voorkomen dat katten zouden overeten en te dik zouden worden. Daar zijn we al jaren mee bezig, en dat valt nu samen met die prijsverhoging. En dat geeft -geef ik meteen toe- een typisch beeld.”

Volledig scherm Antoinette Hertsenberg reikt de trofee uit aan Roel Govers, hoofd Corporate Affairs van Mars Nederland. © Radar De Radar-presentatrice vindt Whiskas een terechte winnaar omdat de inhoud is aangepast zonder daarover te communiceren. ,,Per gram van het product wordt nu 44 procent extra betaald, het lijkt mij dat je hierover heel duidelijk moet zijn tegen de consument.”

Ergernis

Andere fabrikanten maakten het ook behoorlijk bont. Een van de andere genomineerden waren de tulpenbosjes van Albert Heijn. De prijs ging van twee bossen van negen tulpen voor 5 euro, naar twee bossen van acht tulpen voor 5 euro, een stijging van 13 procent. Ook de Verkade San Francisco was in de race. Dat had aanvankelijk een inhoud van 300 gram voor 1,99 euro bij Albert Heijn, maar ging later naar 230 gram voor 1,95 euro; een prijsstijging van 28 procent.

De Hema koffiepads waren eveneens genomineerd. Eerst zaten er in een zak 46 pads voor 3 euro, daarna ging het aantal naar 40 pads voor een bedrag van 3,75 euro, wat neerkomt op een prijsstijging van 44 procent. De Harlekijntjes konden er ook wat van, tot ergernis van veel Nederlanders. De dropjes gingen van 550 gram voor 2,55 euro naar 300 gram voor 1,99 euro. Dat was dus 43 procent duurder.

Ook Maaslander belegen 50+ deed mee. De kaas ging van 200 gram voor 3,59 euro naar 150 gram voor 2,99 euro, een prijsstijging van 11 procent. Knoflooksaus Bieze sprong helemaal in het oog: de saus ging van 250 gram voor 0,75 euro naar 170 gram voor 1,49 euro.

In vergelijking hiermee viel het met de Lay’s Paprika Chips nog best mee. Die ging van 335 gram voor 2,19 euro naar 300 gram voor 2,65 euro: ‘slechts’ 35 procent omhoog. Custard Koopmans ging van 400 gram voor 0,89 euro naar 300 gram voor 0,95 euro, een stijging van 42 procent. En tot slot was ook Karvan Cevitam een van de genomineerden. Een fles limonadesiroop ging van 750 ml voor 3,49 euro naar 600 ml voor 3,69 euro, een stijging van 32 procent.