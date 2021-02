Gratis tampons en maandverband: 'Veel vrouwen kunnen zich geen sanitaire producten veroorloven'

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt als eerste onderwijsinstelling in Nederland gratis menstruatieproducten aan. Studentenvakbond SRVU heeft een kastje met tampons en maandverband in het gebouw neergezet.

Het roodgekleurde kastje is versierd met stickers van een glimlachend maandverband en een vrolijke tampon. De aanleiding is ernstiger. ,,Mentruatiearmoede is een bestaand fenomeen,” aldus de bond. ,,Onderzoek wijst uit dat veel vrouwen zich geen sanitaire producten kunnen veroorloven.”



Iedere student of werknemer is welkom om de producten uit het kastje te pakken. ,,Iedere vrouw verdient het om de juiste menstruatieproducten en daarmee waardigheid te hebben,” stelt de SRVU. Op het verdwaalde pakje tampons bij menig conciërge na worden menstruatieproducten in principe niet gratis uitgedeeld op Nederlandse scholen. Op universiteiten en hogescholen zijn de producten vaak te koop in winkeltjes of automaten.

Menstruatiearmoede

De zogenoemde Period poverty is een wereldwijd probleem en houdt in dat niet iedereen altijd genoeg geld heeft om menstruatieproducten aan te schaffen. Dat geldt vooral voor jonge meisjes, die als gevolg ervan bijvoorbeeld thuis blijven van school of knoeien met wc-papier. Dit speelt ook in rijke, westerse landen.

Zo ook in Nederland. Volgens onderzoeken van hulporganisatie Plan International en feministisch platform De Bovengrondse in 2019 heeft 9 procent van de vrouwen tussen 12 en 25 jaar oud te weinig geld voor maandverband of tampons. Vanwege een dubbel taboe - zowel op menstruatie als op armoede - krijgt dit probleem volgens de organisaties niet de aandacht die het verdient.

Kamervragen

Ook in andere landen kwam de afgelopen jaren aandacht voor menstruatiearmoede. In Schotland hoeven studenten sinds 2018 niet meer te betalen voor tampons en maandverband, afgelopen jaar ging dit gelden voor alle Schotse vrouwen.

In 2020 volgde de Britse regering; op Engelse scholen hoeft ook niet meer te worden betaald voor de sanitaire producten. In hetzelfde jaar maakte de Nieuw-Zeelandse regering geld vrij met als doel in 2021 alle staatsscholen te voorzien van gratis menstruatieproducten.

Zover is het in Nederland nog niet. De onderzoeken rond menstruatiearmoede en de ontwikkelingen in het buitenland leidden tot nu toe tot Kamervragen, vooralsnog niet tot beleid. Het kastje op de VU is dan ook een pril begin.

De studentenvakbond plaatste op Instagram een bericht waarin het kastje met producten wordt getipt:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Schotland zijn menstruatieproducten inmiddels gratis. Bekijk daarover onderstaande video: