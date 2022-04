Goedkoper uit zijn met de boodschappen? 'Koop grootverpakkingen en zeker géén maaltijdpakketten’

Een koffie voor 5? Deze trucs gebruiken bedrijven om jou meer geld uit te laten geven

Dagje winkelen in de voorjaarsvakantie of een avondje naar de film? Bedrijven proberen onze financiële keuzes te beïnvloeden, zonder dat we dat altijd direct doorhebben. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels deelt vijf trucs om te voorkomen dat je te veel geld uitgeeft bij een dagje uit.

25 februari