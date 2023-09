Goede kwaliteit filterkoffie: dit is het beste koffiezetapparaat

Filterkoffie zet je met een traditioneel koffiezetapparaat of met een Senseo-apparaat. De koffie heeft een bittere, iets gebrande koffiesmaak zonder cremalaag. Met een cafetière kun je vergelijkbare koffie zetten. De meeste apparaten zetten goede kwaliteit filterkoffie. Het zijn vooral de functies die verschillen.

De Consumentenbond test traditionele koffiezetapparaten op kwaliteit van de koffie, temperatuur, warmhouden en snelheid. Er zijn in totaal 169 apparaten getest die verkrijgbaar zijn.

Een koffiezetapparaat van Braun komt als Beste uit de Test. Een model van Melitta is Beste Koop.

NB.: Vier koffiezetapparaten zijn Beste uit de Test. We lichten hier het model uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Braun KF1100 WH Breakfast1

Beste uit de Test: Braun KF1100 WH Breakfast1

Dit koffiezetapparaat van Braun zet heel goede koffie. Het model is er in twee kleuren: wit en zwart. Beide varianten kunnen momenteel wat beperkt verkrijgbaar zijn. De zwarte variant is op dit moment iets goedkoper dan de witte.

De kwaliteit van de koffie is erg goed en dit apparaat houdt de koffie ook goed op temperatuur. Dit model van Braun heeft geen aromaregelaar. Je kunt de sterkte van de koffie dus alleen aanpassen door te variëren met de hoeveelheid koffie en water. Het apparaat heeft een grote kan van 1,4 liter, uit een volle pot schenk je 10 kopjes koffie. Prettig als je voor wat meer mensen koffie wilt zetten.

Dit model scoort ook erg goed op gebruiksgemak. Voor het uitschenken van koffie krijgt hij zelfs een 10. Verder kun je hem gemakkelijk bijvullen, schoonmaken en ontkalken. Helaas heeft dit apparaat geen timer en is hij niet zo snel. Er zijn andere modellen die een stuk sneller een kopje koffie zetten.

Beste Koop: Melitta Easy 1023-01

Beste Koop: Melitta Easy 1023-01

Dit koffiezetapparaat van Melitta is een van de voordeligste koffiezetapparaten uit de test die ook nog eens prima koffie zet. Het model is wel eenvoudig en de snelheid valt wat tegen. Hij is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen: wit, zwart en rvs. De RVS-variant is wel iets duurder.

De kwaliteit van de koffie is goed. Volgens het smaakpanel van de Consumentenbond is de koffie aromatisch en in balans. De koffie is alleen niet echt heet. De inhoud van de kan is gemiddeld, uit een volle pot schenk je 10 kopjes. Net als de Beste uit de Test heeft dit model helaas geen aromaregelaar.

Deze Melitta scoort wat lager op gebruiksgemak dan de Beste uit de Test, maar de verschillen zijn niet enorm. Het is een fijn compact apparaat, maar wel duidelijk wat minder degelijk.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.