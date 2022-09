Gezocht: gezin dat maar moeilijk rond kan komen door inflatie

Doorsnee gezin gezocht

Voor een video op deze website willen we in jouw portemonnee kijken. Hoe kom je rond en waar kan je op bezuinigen? En hoe zag je huishoudboekje er eerder uit? Heb je een gezin met een of meer kinderen en mogen we de komende periode, waaronder op Prinsjesdag, een aantal keer bij je langskomen voor een video en artikel? Geef je naam, gezinssituatie en telefoonnummer door op video@dpgmedia.nl en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.