Gepensioneerden zijn enige groep die er komende jaren in koopkracht op achteruitgaat

Gepensioneerden zijn de enige groep die er de komende jaren in koopkracht op achteruitgaat. Vooral de hoge inflatie hakt er stevig in. Dat leidt tot boosheid bij senioren.

De komende jaren moeten gepensioneerden rekening houden met een daling van de koopkracht van 0,4 procent per jaar, meldt het Centraal Plan Bureau (CPB), de rekenmeesters van het kabinet. Het CPB rekende de gevolgen door van de plannen van het nieuwe kabinet.

Op Prinsjesdag bleek al dat vrijwel niemand er op vooruit of achteruit zou gaan. Reden voor de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om toch wat maatregelen te nemen om de koopkracht van burgers te vergroten.

In het nieuwe regeerakkoord zijn daarom maatregelen aangekondigd die zorgen voor meer euro’s in de portemonnee. Een heel belangrijke is de verhoging van het minimumloon. Daardoor zal de koopkracht voor werkenden - een hoger minimumloon leidt ook tot verhoging van andere lonen - 0,4 procent stijgen berekende het nieuwe kabinet. Mensen met een uitkering gaan er zelfs 0,5 procent op vooruit, omdat de uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon. Hoe meer dat stijgt, hoe meer de uitkering stijgt.

AOW losgekoppeld van minimumloon

Goed nieuws voor de gepensioneerden zo leek het, want de AOW is ook gekoppeld aan het minimumloon. Maar die koppeling wordt losgelaten, anders zou het te duur worden, vindt het kabinet. Dat tot grote woede van de gepensioneerden. Zeker omdat indexatie van het aanvullend pensioen er voor de meesten niet inzit.

Toch gingen ouderen er nog 0,3 procent op vooruit berekende het kabinet. Aan die berekeningen werd direct getwijfeld. Zo verhoogt het kabinet allerlei belastingkortingen. Maar senioren met geen of een klein aanvullend pensioen betalen zo weinig belasting dat ze die korting niet kunnen verzilveren.

Gepensioneerden leveren 0,4 procent in

Uit de doorrekening van het CPB blijkt nu dat het nog erger gesteld is. De rekenmeesters concluderen dat gepensioneerden juist 0,4 procent inleveren. De oorzaak daarvan is de hard gestegen inflatie.

Die ligt een half procent per jaar hoger dan eerder berekend. Vooral in 2022 en 2023 wordt een hoge inflatie verwacht. En dat vreet direct aan de koopkracht. Dat geldt ook voor werkenden en mensen met een uitkering. Zij leveren weliswaar niet in, maar gaan er per saldo ook niets op vooruit, blijkt uit de berekeningen van het CPB.

De vraag is of het kabinet hier mee wegkomt. Ouderenorganisaties protesteren luidkeels. Vooral de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon is voor hen een dolkstoot in de rug. Ook door de seniorenleden van CDA, VVD en D66 wordt opgeroepen om de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren.

