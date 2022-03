Geert: ‘We hebben 40.000 euro geïnvesteerd, maar zijn nu helemaal van het gas af’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Geert Nap (73) uit Nieuwleusen in Overijssel.

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een pand uit 1985. Het was altijd een notariskantoor en wij hebben het in 2010 gekocht. We hebben 255 vierkante meter woonoppervlak, dus dat is vrij veel voor twee personen. Maar we wonen heel comfortabel. Dat komt omdat de notaris destijds al had besloten dat hij wilde investeren in duurzaamheid. Er zat al drievoudig glas en vloer-, spouw- en dakisolatie in het pand toen we het kochten. Dat vind ik zeker een compliment waard, want daardoor hoefden wij een stuk minder te investeren.

Na de zwaarste aardbeving tot nu toe in Groningen (Huizinge, 2012) zijn wij gaan nadenken over wat wij wilden doen qua duurzaamheid. Drie zaken waren voor ons van belang: de bodemschade in Groningen, vermindering van onze CO2-uitstoot en minder afhankelijk worden van het gas van Poetin. Daarom hebben we in 2012 besloten om onze jaarlijkse energiekosten (3000 euro) voor de komende vijftien jaar te investeren in duurzaamheid. Na aftrek van subsidies hebben we voor 40.000 euro netto geïnvesteerd. En sinds 2015 zijn we helemaal van het gas af.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We betalen nu netto, na teruggave, 2,34 euro per maand. We hebben een driejarig contract bij Pure Energie afsloten. Dat is een van de groenste maatschappijen en dat vind ik wel belangrijk. Ik heb voor drie jaar gekozen omdat ik zekerheid wilde.

Ons verbruik was 6020 kWh in 2020 en onze 29 zonnepanelen hebben 7471 kWh opgewekt. Vorig jaar hebben ze vanwege het lagere aantal zonuren ongeveer 400 tot 500 kWh minder opgewekt. Daarnaast heeft de warmtepomp extra uren gemaakt door de veel lagere temperaturen in april en mei.”

Quote Onze warmtepomp ontvangt geen warmte uit de lucht, maar uit de grond. Daarvoor hebben we in de tuin een open bron van 60 meter diep laten aanleggen Geert Nap (73)

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We zijn energieneutraal doordat we een aantal dingen hebben aangeschaft. Om te beginnen een warmtepomp met 50 heatpipes. Dat is een buizensysteem op het dak dat warmte van de zon aanlevert voor een buffervat van 500 liter water en dat buffervat levert vervolgens voorverwarmd water aan de warmtepomp. Daardoor heeft onze waterwarmtepomp van Nibe ongeveer 1000 draaiuren à 2,12 kWh per jaar minder nodig. Echt ideaal, die heatpipes.

Onze warmtepomp ontvangt geen warmte uit de lucht, maar uit de grond. Daarvoor hebben we in de tuin een open monobron van 60 meter diep laten aanleggen. Die zorgt voor een constante aanvoer van ‘warm water’ (11,2 graden) voor de warmtepomp, in plaats van warmte uit de lucht. Het hele jaar door dezelfde temperatuur is veel stabieler dan de variabele temperaturen waarmee een luchtwarmtepomp moet werken. Met name in de winter. Ook hebben we een digitaal hotfill-systeem dat is aangesloten op onze wasmachine en vaatwasser. Die gebruiken het voorverwarmde kraanwater: water uit het buffervat. Dit alles hebben we op advies van een deskundige installateur uit Groningen. Die ben ik erg dankbaar. Een ons relaties is beter dan een pond verstand, zeg ik maar.

Verder doen we wat we kunnen. Het is altijd 20,5 graden in huis. Daar komen we niet aan. Onlangs hebben we de 20 jaar oude koel-vriescombinatie vervangen. En nee, we hebben geen airco. Gewoon natuurlijke ventilatie. We wonen hier echt heerlijk en voor de geïnteresseerden: we doen ook mee aan de duurzamehuizenroute.”

